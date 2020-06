Le nouveau casque de réalité virtuelle HP arrive avec des visuels 4K et un suivi à lenvers

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La HP Reverb G2 a été révélée.

Un nouveau casque de réalité virtuelle que HP a conçu en collaboration avec Microsoft et Valve.

La Reverb G2 est une mise à niveau de la réverbération HP dorigine et une résolution impressionnante de 4320 x 2160 (2160 x 2160 par œil) ainsi quun suivi à lenvers grâce à quatre caméras intégrées.

Cela signifie que le HP Reverb G2 devrait offrir une expérience pratique similaire à lOculus Rift S mais avec quelques spécifications et fonctionnalités robustes.

Ces fonctionnalités incluent des haut-parleurs "de pointe" qui ont été conçus par Valve et reposent sur loreille pour vous garder au frais pendant que vous jouez. Il y a aussi un IPD réglable manuellement et un câble PC-tether de 6 mètres.

Sur le papier, ce casque sonne certainement comme un gagnant. Un suivi à lenvers pratique est toujours utile pour une configuration sans tracas et dautres fonctionnalités de confort devraient également faciliter le jeu.

Fait intéressant, la Reverb G2 est également conçue pour être compatible avec SteamVR et Window Mixed Reality , ce qui en fait un mélange intéressant des deux mondes. Cela explique probablement en partie les contrôleurs, qui semblent avoir une impression très WMR.

Un autre point fort a été révélé par la société sur Reddit , où il a été expliqué que le casque aurait également des options pour le mode 60Hz (par défaut à 90Hz) et le mode "demi-résolution" visant à faciliter lutilisation du casque sur des machines moins importantes.

Le nouveau casque est disponible en pré-commande maintenant pour 599,99 $ et devrait être lancé plus tard cette année. En savoir plus et pré-commander la Reverb G2 ici .