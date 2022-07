Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Google a annoncé qu'il testerait des prototypes de réalité augmentée (RA) en public à partir de septembre - en partie parce qu'il veut voir comment ils fonctionnent dans le monde réel et ont un impact sur les gens et aussi parce qu'il doit mieux comprendre comment ses fonctions de navigation RA géreront la météo.

L'entreprise a annoncé mardi qu'elle travaillait sur des concepts tels que les lunettes AR qui affichent des traductions en temps réel, mais elle a besoin de tester les prototypes à l'extérieur.

"Cela nous permettra de mieux comprendre comment ces dispositifs peuvent aider les gens dans leur vie quotidienne", a écrit Google dans un blog. "Et à mesure que nous développons des expériences comme la navigation AR, cela nous aidera à prendre en compte des facteurs tels que la météo et les intersections très fréquentées - qui peuvent être difficiles, parfois impossibles, à recréer entièrement en intérieur".

Sur une page d'assistance, Google a révélé qu'il allait tester un "petit nombre" de prototypes dans certaines régions des États-Unis cet automne.

Les testeurs des prototypes de réalité augmentée de Google suivront une "formation sur les dispositifs, les protocoles, la confidentialité et la sécurité" et seront soumis à des "limitations strictes" quant aux endroits où ils pourront opérer. Les activités qu'ils pourront effectuer en utilisant les prototypes seront également limitées. Les prototypes de réalité augmentée sont censés ressembler à des lunettes classiques, mais ils sont dotés d'un écran interne et de "capteurs visuels et audio" tels qu'un micro, une caméra et un indicateur LED.

Malgré la présence d'une LED, Google a fait remarquer que ses prototypes ne permettent pas actuellement de prendre des photos ou des vidéos. Mais il développe activement des fonctionnalités telles que la transcription et la traduction vocales, la traduction de texte et la navigation.

N'oubliez pas que Google espère commencer à livrer un casque de réalité augmentée, baptisé Project Iris, dans deux ans.

Écrit par Maggie Tillman.