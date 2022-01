Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google serait en train de développer un casque de réalité augmentée.

Il semble que le projet ne fait que commencer, mais cela ne signifie pas que Google est encore loin de sortir un produit que les consommateurs peuvent acheter. Voici ce que vous devez savoir.

Selon The Verge, qui a cité deux sources anonymes, Google construit un casque AR dans le cadre d'un effort nommé Project Iris. Son développement est actuellement en cours dans une installation de la région de la baie de San Francisco. Google a chargé une partie de l'équipe Google Pixel de travailler sur le casque, avec un total de 300 personnes censées travailler sur Project Iris.

Clay Bavor de Google dirige le projet. Il a travaillé sur Google Cardboard , Google Daydream et même la démo Project Starline présentée à Google I/O 2021.

Project Iris propose des caméras orientées vers l'extérieur qui mélangent des images virtuelles avec un environnement réel.

Il sera probablement alimenté par un processeur Google personnalisé et, bien sûr, il fonctionnera sur Android. Fait intéressant, il ne nécessiterait pas de connexion connectée à une source d'alimentation, et pour aider à la puissance de traitement, Google a l'intention d'utiliser des centres de données pour rendre les graphiques à distance et les transmettre sur Internet.

Bien que l'on pense que le casque AR de Google en soit à ses débuts, il pourrait commencer à être expédié dès 2024 aux côtés de Project Starline.

Les cas d'utilisation ciblés ne sont pas tout à fait clairs. Mais la société construit probablement un casque AR parce qu'elle veut suivre ses rivaux, tels que Meta , Microsoft , Magic Leap et Apple, qui sont tous actifs dans l'espace AR et la réalité virtuelle. N'oublions pas non plus que le nouveau mot à la mode pour 2022 est " métaverse " - grâce à bon nombre de ces mêmes entreprises qui développent discrètement ou publiquement du matériel qui permettrait aux consommateurs d'accéder à un monde virtuel partagé pour les jeux, les activités sociales, le jeu et même travaux et réunions.

Si nous devions deviner, Google veut une part du gâteau métaverse et sait que Project Iris est l'une des premières étapes qu'il peut prendre pour s'assurer qu'il ne soit pas laissé pour compte.

Vous trouverez ci-dessous une chronologie de tout ce que l'on sait jusqu'à présent sur le projet Iris.

Le projet Iris pourrait voir Google affronter Meta et Apple.

Écrit par Maggie Tillman.