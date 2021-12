Google travaille peut-être sur une nouvelle technologie AR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Glass est peut-être tombé en disgrâce il y a quelques années, mais cela ne veut pas dire que Google a complètement abandonné la réalité augmentée .

Alors que dautres sociétés comme Oppo , Facebook et Samsung et Microsoft , ont travaillé sur de nouveaux appareils AR, Google ne sest apparemment pas reposé sur ses lauriers non plus.

9to5Google a repéré que sur Linkedin, Mark Lucovsky est devenu directeur principal de lingénierie, systèmes dexploitation pour la réalité augmentée chez Google. Il a auparavant travaillé avec Oculus pendant plusieurs années jusquà récemment. Maintenant quil est passé à Google, Lucovsky a également publié des offres demploi que lentreprise cherche à pourvoir.

Lune de ces listes comprend un rôle de développeur de logiciels senior, système dexploitation de réalité augmentée intégré. La description de ce rôle implique que Google prépare des choses intéressantes pour lavenir :

"Léquipe de réalité augmentée (AR) de Google est un groupe dingénieurs, de concepteurs et de chercheurs chargés de jeter les bases dune excellente informatique immersive et de prototyper des expériences utilisateur utiles et agréables. Nous nous efforçons de rendre linformatique immersive accessible à de nombreuses personnes via des appareils mobiles, à mesure que notre champ dapplication continue de croître et dévoluer."

Davantage:

"...Notre équipe construit les composants logiciels qui contrôlent et gèrent le matériel sur nos produits de réalité augmentée (AR). Ce sont les composants logiciels qui sexécutent sur les appareils AR et sont les plus proches du matériel. Au fur et à mesure que Google ajoute des produits à le portefeuille AR, léquipe OS Foundations est la toute première équipe logicielle à travailler avec du nouveau matériel."

Certains des rôles sont aux États-Unis, mais il y en a aussi d autres en Ontario, au Canada . Ces rôles incluent plusieurs postes liés à la réalité augmentée, y compris un poste de développeur de matériel AR et VR qui cherchera à créer "... des technologies de nouvelle génération qui changent la façon dont les utilisateurs se connectent, explorent et interagissent avec les informations et entre eux. "

Il est intéressant de noter que cet endroit est également celui où se trouvait le fabricant de lunettes intelligentes North avant son acquisition par Google en 2020. Il est donc assez clair que Google redevient sérieux au sujet de la RA.