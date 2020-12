Google peut maintenant vous aider à essayer le maquillage en RA

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a récemment fait quelques pas intéressants, quoique modestes, en ajoutant la RA à son expérience de recherche, y compris lajout dun modèle 3D de Baby Yoda pour une visualisation à loisir, et il a fait une autre pièce intéressante en annonçant quil va commencer à vous laisser essayer sur le maquillage en AR.

Les achats en ligne étant déjà une force dominante ces dernières années, 2020 la vu exploser encore plus, car les gens étaient limités dans leur capacité à quitter la maison pour une virée shopping occasionnelle. Bien que vous puissiez faire une course pour certains articles essentiels à la maison, il a été plus difficile que jamais dacheter des produits de luxe.

Le maquillage est fermement dans cette catégorie, et cest là que Google concentre sa dernière idée, qui vous permet efficacement dutiliser les capacités de RA de votre smartphone pour essayer différentes nuances et types de maquillage à la maison.

Cela signifie que lorsque vous recherchez des produits de rouge à lèvres ou de fard à paupières directement avec Google de marques telles que LOréal, MAC Cosmetics, Black Opal et Charlotte Tilbury, vous aurez la possibilité de les essayer en RA.

Même avant cette étape, il existe des bibliothèques dimages étendues montrant le produit sur différents tons et types de peau pour vous donner une meilleure idée de ce à quoi il ressemblera sur vous, que vous pouvez parcourir directement dans vos résultats.

Si vous voulez lessayer par vous-même, un bon exemple peut être trouvé en utilisant le rouge à lèvres MAC Powder Kiss - il suffit de le rechercher dans Chrome ou sur lapplication Google sur mobile et vous devriez voir loption.

Écrit par Max Freeman-Mills.