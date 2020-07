Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a annoncé avoir acheté North, une entreprise canadienne qui crée des lunettes de réalité augmentée , pour un montant non divulgué.

Les deux sociétés ont clairement indiqué que Google souhaitait utiliser «lexpertise technique» de North pour renforcer ses «efforts matériels et lavenir de linformatique ambiante».

North, qui a lancé le 1000 $ Focals 1.0 en 2019 mais a rapidement réduit le prix à 600 $, a dû licencier des employés lannée dernière.

Ses lunettes intelligentes Focals peuvent se coupler à votre téléphone via Bluetooth pour projeter des images devant vos yeux. Il affiche des notifications, fournit des instructions, etc. North prévoit darrêter la fonctionnalité des lunettes à lavenir, ce qui signifie que vous ne pourrez pas les utiliser. Noubliez pas quen décembre dernier, North a cessé de produire sur eux pour développer un modèle de deuxième génération. Cet appareil, bien sûr, nest plus en préparation.

North prévoit de rester à Kitchener-Waterloo, au Canada. Google a déclaré quil était «engagé envers la communauté technologique mondiale croissante» dans la ville natale de North.

Quant à la façon dont Google prévoit dutiliser lIP et lexpertise de North sur le matériel, Google propose toujours des lunettes Google, une paire de lunettes intelligentes AR, mais uniquement pour les entreprises et les développeurs. Il na pas essayé doffrir une version grand public depuis des années - en fait, les lunettes pour les consommateurs sont largement considérées comme un effort raté.

Mais nous soupçonnons que Google na pas entièrement abandonné lidée pour linstant.

Noublions pas non plus que les rumeurs concernant un casque Apple AR ont été lancées. On pense que Cupertino développe même deux casques .