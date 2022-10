Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Meta a commencé à évoquer la version de prochaine génération de son casque VR Quest, moins cher .

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise, le directeur financier Dave Wehner a déclaré que "la prochaine génération du casque Quest grand public" sortirait "plus tard dans l'année". Le PDG Mark Zuckerberg a également parlé de la "prochaine génération de notre casque Quest grand public". Bien qu'il n'ait pas donné de détails sur le nom ou les spécifications, on peut supposer qu'il s'agit du Meta Quest 3.

M. Zuckerberg a spécifiquement mentionné le Quest 3 en octobre - lorsqu'il a dit qu'il était en cours de développement.

Il convient également de noter qu'en septembre, un analyste a publié une vidéo montrant des rendus de CAO du Quest 3, révélant qu'il se situera quelque part entre le Meta Quest Pro et le casque Quest 2 précédent. D'autres rumeurs et fuites suggèrent que le Quest 3 pourrait avoir des "lentilles en crêpe" similaires à celles du Quest Pro et du casque Pico.

Meta a tendance à présenter de nouveaux casques à l'automne, parallèlement à son événement annuel Connect, de sorte que le Quest 3 pourrait faire son apparition autour de Connect 2023. Il s'agira clairement d'un casque VR économique par rapport au nouveau Quest Pro. Cependant, UploadVR a noté que Zuckerberg a indiqué que le suivi du visage et des yeux est une "grande priorité". Auparavant, des rapports indiquaient que le Meta Quest 3 n'inclurait pas le suivi des yeux ou du visage par mesure d'économie - afin que Meta puisse maintenir le prix du Quest 3 bas et plus abordable pour les consommateurs.

Zuckerberg pense que le Quest 3 coûtera probablement entre 300 et 500 dollars. N'oubliez pas que le Quest 2 était vendu à partir de 299 $.

Écrit par Maggie Tillman.