(Pocket-lint) - Meta a annoncé qu'elle organisera Meta Connect 2022 en octobre. Si l'on additionne les récentes fuites et les citations du PDG Mark Zuckerberg lui-même, on peut supposer qu'un casque de réalité mixte haut de gamme pourrait faire ses débuts lors de cet événement. Peut-être même le projet Cambria. Bien entendu, Meta fera également le point sur le métavers et Horizon Worlds. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris comment assister vous-même au déroulement de l'action.

Meta Connect est l'événement annuel de Meta consacré à la réalité augmentée et virtuelle. Dans un article publié sur le blog d'Oculus, Meta a déclaré que Connect rassemblait "des développeurs, des créateurs, des spécialistes du marketing et bien d'autres pour célébrer l'industrie et sa croissance, tout en explorant ce qu'il faudra faire pour donner vie au métavers". Cette année, le coup d'envoi sera donné par une conférence principale à laquelle participeront des "leaders de la RA, de la RV et de l'espace XR", qui sera suivie de sessions de développement à la demande.

Meta organisera Meta Connect le 11 octobre à 13 heures ET / 10 heures PT.

Oui, l'événement sera diffusé en direct. Vous pourrez le regarder à partir du site web de Meta Connect. Pocket-lint espère pouvoir l'intégrer ici dès qu'il sera disponible.

Les annonces ne seront probablement pas aussi folles que celles faites lors de la Connect de l'année dernière, lorsque la société a changé son nom de Facebook à Meta. Néanmoins, quelques éléments notables sont sur le pont.

Meta a laissé entendre que son casque haut de gamme "Project Cambria" ferait une apparition. En fait, le mois dernier, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré que sa société annoncerait un nouveau casque VR en octobre.

Plus tard, Zuckerberg a diffusé une image sur Facebook. On l'y voit porter un dispositif très similaire à ce qui a été révélé jusqu'à présent sur le projet Cambria. Le casque devrait inclure un système de suivi des yeux et du visage, ainsi qu'un système de transfert des couleurs. Il pourrait également être doté d'un écran de plus haute résolution que celui de l'Oculus Quest 2. Il est également probable qu'il sera beaucoup plus cher que le Quest 2, dont le prix est actuellement de 399,99 $.

Meta a déclaré qu'elle utiliserait le salon de cette année pour discuter du métavers, et cela signifie que nous entendrons probablement parler de son application phare Horizon Worlds metaverse.

Le mois dernier, Mark Zuckerberg a déclaré qu' il y aurait "des mises à jour majeures d'Horizon et des graphiques d'avatars". Horizon Worlds permet aux gens de créer leurs propres expériences et de se détendre dans la réalité virtuelle. M. Zuckerberg a récemment publié une capture d'écran d'Horizon qui est devenue virale et a engendré des mèmes. Le PDG de Meta a répondu à cette réaction en affirmant que des mises à jour importantes sont à venir, et que nous devrions en apprendre davantage le 11 octobre lors de Meta Connect.

Écrit par Maggie Tillman.