(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé sur le podcast de Joe Rogan que le prochain appareil de réalité virtuelle de son entreprise - probablement le Project Cambria / Meta Quest Pro - arrivera finalement en octobre 2022.

"Pour le prochain appareil qui sortira en octobre, il y a quelques grandes fonctionnalités", a déclaré Zuckerberg en parlant de la réalité virtuelle au début du podcast, que vous pouvez écouter sur Spotify ici.

Bien que Zuckerberg n'ait pas nommé l'appareil, il a décrit les options sociales qui seront rendues possibles par le suivi des yeux et du visage dans la RV. "La possibilité d'avoir un contact visuel dans la réalité virtuelle.... Votre visage sera suivi de manière à ce que votre avatar - ce n'est pas seulement une chose immobile, mais si vous souriez ou si vous froncez les sourcils ou si vous faites la moue, ou quelle que soit votre expression, cela se traduira en temps réel dans votre avatar".

Si l'on additionne le tout, il s'agit probablement du projet Cambria, un futur casque Meta qui devrait être doté d'un écran couleur haute résolution, de capteurs internes pour le suivi des yeux et de fonctions de réalité augmentée.

Meta a déjà déclaré que le projet Cambria est un casque de réalité mixte qui sortira dans le courant de l'année, mais elle n'avait pas mentionné le mois d'octobre avant les commentaires de Zuckerberg sur le podcast de Rogan. La société n'a pas non plus révélé de nom officiel pour le casque. On pense qu'il s'appellera Meta Quest Pro, car Project Cambria est simplement le nom de code interne du casque pour le moment. Il rejoindra le casque bas de gamme Meta Quest qui coûte 399 $.

Écrit par Maggie Tillman.