(Pocket-lint) - Le fondateur et PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé que Horizon Home est désormais disponible par le biais d'une nouvelle mise à jour logicielle pour le casque de réalité virtuelle Quest 2.

L'année dernière, Meta a dévoilé Horizon Home comme un espace virtuel permettant à différents utilisateurs de se réunir, de communiquer et de collaborer. Mais il s'agit moins d'une entreprise et plus d'un consommateur, un Horizon Home devenant la nouvelle expérience frontale d'une expérience VR Oculus Quest 2. Vous pouvez construire et personnaliser votre maison, lancer d'autres expériences par son intermédiaire, regarder des films et des événements en direct, et même inviter des invités à vous rejoindre sous forme d'avatar. Vous pouvez ensuite vous regrouper pour des activités, des jeux ou des projections.

Plus récemment, Meta a annoncé qu'il y aurait davantage d'applications disponibles pour le multitâche dans Horizon Home, notamment Slack et Dropbox.

Dans une vidéo publiée sur le Facebook de Zuckerberg le vendredi 11 juin 2022, le PDG de Meta a parlé de la prochaine mise à jour logicielle, v41, qui apporte Horizon Home, et il a également discuté avec le légendaire grimpeur libre Alex Honnold. N'oubliez pas que Facebook arécemment renommé l'Oculus Quest en Meta Quest.

Écrit par Maggie Tillman.