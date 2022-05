Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a récemment partagé une vidéo de démonstration du prochain casque de"réalité virtuelle" haut de gamme de Meta : le projet Cambria.

Bien qu'il n'ait pas dévoilé le casque lui-même, il a révélé la capacité du casque à offrir une haute résolution et une transparence des couleurs, ce qui signifie que vous serez en mesure d'interagir avec des objets virtuels superposés à vos environnements réels. En d'autres termes, il s'agit d'un casque VR qui peut offrir une expérience de réalité mixte (MR). Les fonctions de réalité mixte s'appuient sur la plate-forme de présence de Meta, qui a été présentée à l'automne dernier. Les casques Quest existants ne peuvent afficher que du contenu en niveaux de gris, mais le projet Cambria est doté de capteurs d'image à plus haute résolution.

Le résultat ? Votre monde réel peut sembler plus réel à l'intérieur du casque. Voici tout ce que vous devez savoir sur le projet Cambria.

Leprojet Camb ria est un casque de réalité mixte

Lors de Connect 2021, la conférence annuelle des développeurs de Meta, le PDG Mark Zuckerberg a révélé pour la première fois que son entreprise avait un nouveau casque en préparation.

Appelé Project Cambria, le casque devrait être une mise à niveau de l'Oculus Quest 2, vieux d'un an, mais pas un casque de remplacement. On s'attend à ce qu'il offre une expérience de réalité mixte améliorée. Facebook n'a pas encore mentionné de prix ou de date de sortie exacte au-delà de 2022, mais M. Zuckerberg l'a qualifié de "complètement nouveau" et de "haut de gamme".

Il est censé inclure des fonctionnalités de nouvelle génération que Facebook ne peut pas inclure dans la gamme Quest.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le prochain casque de Meta...

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en mai 2022, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que l'objectif du projet Cambria était de remplacer à terme "votre ordinateur portable ou votre installation de travail". Il a précisé que Cambria était doté de caméras orientées vers l'extérieur et permettait une réalité mixte plutôt qu'une expérience de réalité virtuelle complète. Des membres du Reality Labs de Meta auraient décrit l'appareil comme un "ordinateur portable pour le visage".

Le projet Cambria devrait être doté de fonctions de suivi du visage et de l'œil, ainsi que d'optiques plus compactes. Meta a déclaré qu'il était équipé de caméras capables de transmettre des vidéos en haute résolution et en couleur aux écrans du casque. Le casque VR sans fil de deuxième génération ne nécessite pas de PC, et il offrira des expériences de jeu VR haut de gamme à un prix abordable.

Cela dit, Protocol a essayé le Project Cambria et a déclaré que la qualité vidéo produite par les capteurs du casque s'apparentait à "une vidéo domestique de qualité décente".

Meta a récemment partagé une vidéo de deux minutes et demie sur sa plate-forme de présence, qui montre le large fossé qui sépare les casques Quest et Cambria en termes de capacités.

N'oubliez pas que le directeur technique de Meta, Andrew Bosworth, a également révélé sur Twitter qu'une mise à jour du kit de développement logiciel (SDK), qui sera bientôt disponible, comprendra "l'ensemble des outils de la plate-forme de présence alimentés par la perception artificielle et l'IA - Passthrough, Spatial Anchors, Scene, Interaction and Voice SDKs, et notre API de suivi des mains récemment mise à jour".

Date de sortie de Project Cambria : courant septembre 2022

Meta serait en train de développer Project Cambria aux côtés de trois autres casques de réalité virtuelle,

SelonThe Information, Meta prévoit de les commercialiser tous entre maintenant et la fin de 2024. Ils font tous partie de la mission métaverse de Meta. Le premier de ces casques est le projet Cambria. Il devrait faire ses débuts en septembre. The Information décrit Cambria comme un casque autonome VR et de réalité mixte haut de gamme destiné au travail à distance plutôt qu'aux jeux.

Coût du Project Cambria : AuxÉtats-Unis, probablement 799 $ ou plus.

Lors de son lancement, le Project Cambria devrait coûter environ 799 $ ou plus.

Voici les principales informations, rumeurs et fuites concernant le Project Cambria à ce jour :

Mark Zuckerberg a partagé une courte vidéo de démonstration présentant certaines des capacités du prochain casque de réalité virtuelle haut de gamme de Meta, le Project Cambria.

Meta, l'entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook, serait en train de développer de nouveaux matériels, dont quatre casques de réalité virtuelle, dont certains pourraient arriver cette année.

Lors de la conférence Connect 2021, la conférence annuelle des développeurs de Facebook, le PDG Mark Zuckerberg a révélé que son entreprise avait un nouveau casque de réalité virtuelle en préparation.

Écrit par Maggie Tillman.