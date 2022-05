Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Meta, l'entreprise anciennement connue sous le nom de Facebook, serait en train de développer un nouveau matériel, dont quatre casques de réalité virtuelle.

SelonThe Information, Meta prévoit de commercialiser les nouveaux casques de réalité virtuelle d'ici à la fin de l'année 2024, qui font tous partie de sa mission métaverse en cours. Le premier de ces casques devrait faire ses débuts en septembre prochain. Sous le nom de code Project Cambria, il s'agit d'un casque autonome VR et de réalité mixte haut de gamme destiné au travail à distance plutôt qu'aux jeux.

Cambria n'est plus un secret pour personne à ce stade. La semaine dernière, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Mark Zuckerberg a déclaré que l'objectif de Cambria était de remplacer à terme "votre ordinateur portable ou votre installation de travail". Cambria est doté de caméras orientées vers l'extérieur et permet une réalité mixte plutôt qu'une expérience de réalité virtuelle complète. Des membres du Reality Labs de Meta auraient décrit l'appareil comme un "ordinateur portable pour le visage".

Lors de son lancement, Cambria devrait coûter environ 799 dollars ou plus.

Après Cambria, en 2023, vous pouvez vous attendre à une nouvelle version du casque Quest de Meta, à 299 $. Puis, en 2024, Cambria et Quest seront tous deux mis à jour.

Cela dit, le rapport de The Information évoque les contraintes d'approvisionnement qui ont entraîné de fréquents retards pour Meta, freinant ainsi sa progression dans la RV et la RA. Mais Meta est toujours sur le long terme, et la société a déclaré aux actionnaires, lors de son dernier appel, qu'elle "pose les bases" de ce qu'elle espère être une "année 2030 très excitante".

Écrit par Maggie Tillman.