(Pocket-lint) - La société Meta, détenue par Facebook, a été transparente quant à sa croyance dans le métavers, notamment en ce que les dispositifs de réalité augmentée joueront un rôle clé. Mais un nouveau rapport affirme que l'entreprise travaille secrètement sur sa première paire de lunettes de réalité augmentée, dans le cadre du projet Nazare. Elles pourraient sortir dès 2024.

Selon The Verge, qui a parlé à des sources anonymes, Meta vise à lancer le premier modèle dans deux ans, suivi d'un modèle "plus léger et plus avancé" en 2026, et d'un troisième modèle en 2028. Le premier modèle fonctionnera sans votre téléphone, mais il nécessitera un "dispositif en forme de téléphone" pour la puissance de calcul et un bracelet à impulsions électriques inspiré de CTRL-Labs pour le contrôle. Il sera basé sur Android et pourra prétendument offrir une RA "complète", avec des visuels en 3D et un suivi des yeux. Il sera doté d'une caméra orientée vers l'extérieur, d'un son stéréo, d'un champ de vision relativement large et d'un design "socialement acceptable".

Il est intéressant de noter qu'il y aura une fonction de communication qui vous permettra de parler avec l'hologramme d'une personne, pour une expérience plus immersive que ce que les appels vidéo existants peuvent offrir. Un ancien collaborateur a même déclaré à The Verge que le PDG Mark Zuckerberg espère que les premières lunettes AR du projet Nazare seront un"moment iPhone" pour Meta. Cependant, Meta a été confronté à de nombreux obstacles au cours du développement des lunettes, notamment l'abandon des plans pour un système d'exploitation personnalisé, des problèmes de personnel et un matériel prototype environ quatre fois plus lourd que les lunettes existantes. Certains prototypes n'ont même que quatre heures d'autonomie.

Indépendamment de tout cela, Meta pourrait également lancer un wearable plus simple - une paire de lunettes intelligentes couplées à un téléphone - baptisé Hypernova d'ici deux ans. Ces lunettes afficheraient les notifications par le biais d'un petit écran.

Il est clair que Zuckerberg et Meta veulent vraiment innover en matière de réalité augmentée et de métavers. Et bien que les lunettes de réalité augmentée ne soient pas encore populaires, Meta espère avoir un gagnant sur les bras.

