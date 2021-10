Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de Connect 2021 , la conférence annuelle des développeurs de Facebook, le PDG Mark Zuckerberg a révélé que son entreprise avait un nouveau casque VR en préparation .

Appelé Project Cambria, il devrait sagir dune mise à niveau de l Oculus Quest 2, vieux dun an, mais pas dun casque de remplacement. Il offrira une expérience de réalité mixte améliorée, avec un suivi du visage et des yeux et des optiques plus compactes. Facebook na que brièvement taquiné le projet Cambria, mais il a dit quil contient des caméras capables de transmettre des vidéos haute résolution et en couleur aux écrans du casque.

Gardez à lesprit que le Quest 2 est un casque de réalité virtuelle sans fil de deuxième génération, sans fil. Sans nécessiter de PC, le casque parvient à offrir des expériences de jeu VR haut de gamme à un prix abordable. Il sera intéressant de voir comment le projet Cambria peut laméliorer.

Facebook na pas mentionné de prix ni de date de sortie pour le projet Cambria, mais Zuckerberg la qualifié de produit « complètement nouveau » au « haut de gamme des prix ». Il est censé inclure des fonctionnalités de nouvelle génération que Facebook ne peut pas inclure. dans la gamme Quest, et pourtant, il arrivera en 2022.

Toujours à Connect, Facebook a annoncé quil travaillait sur des lunettes de réalité augmentée. Il a même annoncé un nouveau nom de société pour Facebook : Meta . Un nom approprié étant donné que Facebook a passé la majeure partie du discours douverture de Connect à décrire sa vision du " métaverse " - cest-à-dire lavenir dInternet.

Restez à lécoute du guide Comment regarder Connecter de Pocket-lint pour regarder un récapitulatif de lévénement. Nous mettrons à jour cette page avec toutes les annonces majeures.