Les lunettes Facebook x Ray-Ban AR fuient avec des photos à gogo

(Pocket-lint) - Facebook montrera ses lunettes AR fabriquées en collaboration avec Ray-Ban plus tard dans la journée, mais il semble que nous ayons déjà une bonne idée de ce à quoi nous attendre.

Cest grâce à une fuite dimage majeure, avec plusieurs modèles présentés dans toute leur splendeur en ligne.

Les lunettes seront annoncées officiellement aujourdhui, selon un teaser de date publié par Facebook lui-même hier . Et tout ce que nous savions à leur sujet auparavant, cest quils contiendront des caméras pour documenter votre vie. Tout comme les Spectacles du propriétaire de Snapchat Snap .

Maintenant, Evan Blass (@evleaks) a publié une gamme de styles différents pour les lunettes Facebook x Ray-Bans. Ils ressemblent tous à des Ray-Ban classiques - mais avec des caméras dans chaque coin. Il y a même une paire de Wayfarers.

Nous ne connaissons pas encore les spécifications ni comment elles fonctionneront exactement. Mais, à première vue, ils se connecteront à un appareil intelligent et à Facebook lui-même. Il pourrait même y avoir une forme de stockage dans les verres eux-mêmes, mais nous ne pouvons pas en être sûrs.

Nous le saurons plus tard aujourdhui de toute façon. Espérons que cela inclura également les prix et la disponibilité. Jusque-là, regardez les photos et réjouissez-vous du fait que, même sils ont de grands objectifs intégrés, il y a toujours cette fraîcheur de marque Ray-Ban à leur sujet.