Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook, la société mère d Oculus et de ses casques de réalité virtuelle (VR), a annoncé une nouvelle fonctionnalité qui permettra désormais aux utilisateurs de se connecter numériquement dans un espace semblable à une salle de réunion, tout en VR. Baptisée Horizon Workrooms , cette fonctionnalité est gratuite pour tous ceux qui possèdent un Oculus Quest 2 et permettra à des collègues et amis de collaborer dans un espace en trois dimensions qui ressemble beaucoup à un bureau WeWork moderne.

Lentreprise appelle une technologie comme celle-ci le "métavers" et envisage un avenir où les gens de tous les jours passent des heures de leur journée entièrement immergés dans des espaces numériques entourés dautres personnes "réelles" mais virtuelles.

Facebook espère quils pourront « redéfinir notre façon de travailler » et « avoir de meilleures conversations qui se déroulent plus naturellement ». Bien que cela puisse sembler long pour le moment compte tenu du rythme léthargique de ladoption massive de la réalité virtuelle au sein du grand public, qui sait si nous pourrions bientôt commencer à voir les géants de la Silicon Valley commander des centaines, voire des milliers dunités de réalité virtuelle à envoyer aux employés dans le but de promouvoir le travail « en personne » à distance.

Lune des fonctionnalités les plus intéressantes dHorizon Workrooms est quil nest pas nécessaire que lenvironnement soit entièrement composé de personnes en réalité virtuelle. Facebook dit que si seulement 16 utilisateurs sont actuellement pris en charge pour travailler en VR, Workrooms prend en charge jusquà 50 personnes au total, à condition que les 34 autres se joignent à un appel vidéo standard avec un casque normal non VR. Cette combinaison de certaines personnes représentées comme des avatars 3D en direct et dautres comme un appel Zoom traditionnel sur un écran virtuel pourrait savérer utile pour les membres déquipes qui souhaitent participer mais ne possèdent pas nécessairement ou ne souhaitent pas porter un casque VR toute la journée.

Les autres fonctionnalités incluent des salles de travail vous permettant de partager un flux en direct de lécran de vos ordinateurs lors dun appel avec tout le monde, la prise en charge de laudio spatial et même lutilisation des systèmes de suivi des mains et du visage Oculus Quest 2 pour afficher un clavier virtuel et un trackpad sous votre avatar 3D .

Andrew Bosworth, responsable de la réalité virtuelle de Facebook, a déclaré quil pensait que "ce pourrait être lapplication de réalité virtuelle la plus intense qui existe". Dans lannonce initiale, Facebook affirme quils "utilisent Workrooms pour collaborer ici … et nous pensons que cest lune des meilleures façons de travailler si vous ne pouvez pas être physiquement ensemble".

Actuellement, Horizon Workrooms est en version bêta ouverte et gratuite pour tous les propriétaires dOculus Quest 2 du monde entier.

squirrel_widget_2679961

Pour lire notre test de lOculus Quest 2, cliquez ici .