Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook prévoit de lancer un nouveau matériel, à commencer par les lunettes intelligentes Ray-Ban , selon le PDG Mark Zuckerberg.

Zuckerberg a confirmé lors dun appel aux résultats cette semaine quil lancera les lunettes la prochaine fois, mais on ne sait pas exactement quand. La dernière période signalée remonte à 2021 . "Dans lavenir, la prochaine sortie du produit sera le lancement de nos premières lunettes intelligentes de Ray-Ban en partenariat avec EssilorLuxottica", a déclaré le PDG de Facebook. "Les lunettes ont leur facteur de forme emblématique, et elles vous permettent de faire des choses assez soignées."

Nous ne savons pas encore exactement quelles seront les caractéristiques des lunettes, bien que lon suppose quelles auront des fonctions intelligentes de base. Annoncé pour la première fois en septembre dernier, Facebook sest associé à EssilorLuxottica pour développer les lunettes dans le cadre dune collaboration « pluriannuelle ». Luxottica est responsable de nombreuses marques de lunettes de soleil et de lunettes haut de gamme, dont Persol et Prada, mais le premier produit de cette série portera le badge Ray-Ban.

Peut-être que les lunettes intelligentes de Facebook et Ray-Ban seront comme les Amazon Echo Frames et les Snap Spectacles . Nous soupçonnons que tous les détails qui les entourent, y compris le nom officiel du produit, les spécifications, les logiciels, les prix et la conception, seront révélés plus près du lancement - chaque fois que cela se produira.

Cela dit, Zuckerberg les a présentées dans le cadre du "voyage vers des lunettes de réalité augmentée complètes à lavenir" de Facebook, et les lunettes AR sont également la clé du prochain "Metaverse" de Facebook, qui vise à mélanger les espaces virtuels et physiques. Vous pouvez en savoir plus sur le métaverse dans notre guide.