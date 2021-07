Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a annoncé une nouvelle expérience Harry Potter pour les utilisateurs de sa gamme Portal, ainsi que pour les utilisateurs dInstagram et de Facebook.

Les appareils dappel vidéo de Facebook reçoivent un crossover Harry Potter et lenfant maudit qui vous permet, ainsi quà trois amis, dutiliser la réalité augmentée pour incarner différents personnages de la série fantastique JK Rowling. Il fonctionne dans les appels vidéo de portail à portail aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Voici comment Facebook a décrit lintégration :

« Nimporte qui peut lancer lexpérience en appuyant sur Rappel du rideau dans la barre deffets du portail. Vous pouvez ensuite sélectionner lun des trois endroits du menu à visiter : la grande salle de Poudlard, le ministère de la Magie ou la lisière de la forêt interdite. les lumières sallument, chaque personne à lappel incarnera un personnage de la série avec un sort unique, qui est attribué au hasard. Il suffit de hocher la tête ou dappuyer sur lécran pour le lancer et regarder vos amis sémerveiller de la magie. "

Essentiellement, Portal propose des masques AR qui vous transforment en un personnage de Harry Potter, et vous pouvez même "voyager" dans différents endroits tels que Poudlard. Fait intéressant, les masques AR correspondront à votre teint. "Les appelants peuvent incarner pleinement les personnages grâce à un échantillonnage de peau en temps réel qui fait correspondre le personnage 3D à votre teint unique avant de le convertir en masque AR pour une intégration transparente", a expliqué Facebook.

Il existe également 12 masques disponibles, chacun alimenté par la propre technologie Spark AR de Facebook. Si vous navez pas dappareil Portal, Facebook a déclaré que les utilisateurs dInstagram et de Facebook peuvent toujours interagir avec ses masques Harry Potter AR via "lappareil photo de chaque application". Les utilisateurs peuvent également partager des vidéos et des photos avec les masques via Stories.