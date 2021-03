Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook taquine sa nouvelle interface de réalité augmentée, basée sur la technologie de la startup CTRL-Labs acquise il y a quelques années. Facebook Reality Labs a publié un article de blog détaillant son travail ainsi quune vidéo montrant un prototype de bracelets.

Dans la vidéo, les bracelets de Facebook peuvent être vus en utilisant lélectromyographie (EMG) pour traduire les signaux neuronaux en actions telles que la saisie et le balayage. Les groupes font également des retours haptiques, offrant une expérience plus réactive. Les bandes sont capables de suivre les gestes de base - ou clics - avec les signaux nerveux qui courent le long de vos bras, plutôt quune approche plus conventionnelle telle que des capteurs visuels.

Les bracelets neuronaux peuvent, en théorie, suivre les signaux nerveux que votre cerveau envoie à vos doigts pendant que vous tapez. Ainsi, vous pouvez taper sur un clavier virtuel sans touches, et les bandes apprendront et sadapteront à la façon dont vous tapez pour corriger les fautes de frappe.

Bien que le groupe ait lu les signaux neuronaux, Facebook a déclaré que cela ne vous dérangeait pas:

"Vous avez beaucoup de pensées et vous choisissez de nagir que sur certaines dentre elles. Lorsque cela se produit, votre cerveau envoie des signaux à vos mains et à vos doigts pour leur dire de bouger de manière spécifique afin deffectuer des actions telles que taper et glisser. Il sagit de décoder. ces signaux au poignet - les actions que vous avez déjà décidé d’effectuer - et de les traduire en commandes numériques pour votre appareil. "

Si vous vous demandez comment la technologie de Facebook pourrait être appliquée à des scénarios du monde réel au-delà de la saisie, le réseau social envisage déjà plusieurs cas dutilisation, y compris des façons dinteragir avec des lunettes AR . Donc, disons que vous portez des lunettes AR qui affichent des images dans le monde réel, vous pouvez ensuite faire défiler vos e-mails et vos applications préférées sans jamais avoir à utiliser votre téléphone.



«Nous développons des moyens naturels et intuitifs dinteragir avec des lunettes AR toujours disponibles car nous pensons que cela transformera la façon dont nous nous connectons avec les gens proches et lointains», a expliqué Facebook dans son article de blog publié le 18 mars 2021. «Mais ce système est de nombreuses années. "

Alors, pourquoi le poignet?

Facebook a déclaré que les signaux à travers le poignet sont si clairs que lEMG peut comprendre le mouvement du doigt dun millimètre: "Cela signifie que la saisie peut se faire sans effort. En fin de compte, il peut même être possible de ressentir uniquement lintention de bouger un doigt."

Écrit par Maggie Tillman.