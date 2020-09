Facebook et Ray-Ban vont travailler ensemble sur des lunettes intelligentes AR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook et le fabricant de lunettes de luxe EssilorLuxottica se sont associés pour développer des lunettes intelligentes dans le cadre dune collaboration «pluriannuelle».

Luxottica est responsable de la plupart des marques de lunettes de soleil et de lunettes haut de gamme, notamment Persol et Prada, mais le premier produit portera le sigle Ray-Ban - après peut-être la marque de lunettes de soleil la plus célèbre au monde.

Facebook gérera la technologie et les applications, Luxottica le design (semble-t-il) et Essilor les lentilles.

Les lunettes intelligentes Ray-Ban devraient être lancées en 2021.

Mark Zuckerberg a annoncé mercredi la collaboration lors de Facebook Connect. Le casque Oculus Quest 2 VR a également été dévoilé lors du discours douverture.

«Nous sommes passionnés par lexploration dappareils qui peuvent donner aux gens de meilleures façons de se connecter avec leurs proches. Les appareils portables ont le potentiel pour le faire», a déclaré le vice-président de Facebook Reality Labs, Andrew Bosworth.

«Avec EssilorLuxottica, nous avons un partenaire tout aussi ambitieux qui apportera son expertise et son catalogue de marque de classe mondiale aux premières lunettes connectées vraiment à la mode.

Tous les détails, y compris le nom du produit, les spécifications, les capacités du logiciel, les prix et la conception seront révélés «plus près du lancement».

Avec Ray-Ban à bord, il y a un bon changement selon lequel les lunettes intelligentes ressembleront en fait à des lunettes de soleil / lunettes normales, plutôt quaux appareils étranges fabriqués par Google pour lancer toute la tendance.

Écrit par Rik Henderson.