(Pocket-lint) - Facebook Connect doit avoir lieu mercredi prochain, lOculus Quest 2 étant probablement le plus gros produit annoncé. Cependant, il semble que lentreprise elle-même ait soufflé des surprises.

Son propre site Facebook Blueprint a publié deux vidéos du nouveau casque sans fil - accidentellement, nous le soupçonnons - et vous pouvez les regarder ici grâce au reposter DimetappWUT qui les a déchirées et les a mises sur YouTube.

Dautres informations publiées (mais supprimées depuis) comprenaient certaines des spécifications clés de lOculus Quest de deuxième génération. Il fonctionnera sur un processeur Qualcomm Snapdragon XR2, comportera 6 Go de RAM et offrira une résolution de presque 2K par œil.

Cela le rend beaucoup plus shaper que lOculus Quest original.

Il y aura également un son de position 3D, une nouvelle ergonomie de contrôleur et un espace de stockage optionnel de 256 Go pour les jeux et les applications.

Facebook Connect était connu sous le nom dOculus Connect les années précédentes et commence par une allocution, mais fonctionne ensuite pendant quelques jours. Naturellement, la conférence annuelle des développeurs se tiendra virtuellement pendant la pandémie actuelle. Vous pouvez trouver plus de détails à ce sujet ici: Facebook Connect 2020: Comment regarder et à quoi sattendre .

En attendant, vous pouvez également consulter notre examen de la première génération dOculus Quest ici .

