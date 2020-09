Les lunettes AR de Facebook peuvent vous donner une sur-écoute

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook travaille depuis un certain temps sur un casque de réalité augmentée et la société a maintenant révélé des façons intéressantes dont la technologie peut également aider avec le son.

Facebook Reality Labs Research a révélé quil travaillait sur des «technologies nouvelles» conçues pour donner à lutilisateur une meilleure audition et des «super pouvoirs perceptifs». Cela inclut la technologie de réalité augmentée qui est conçue pour déterminer ce que vous regardez et vous aider à vous concentrer dessus en amplifiant le son et en réduisant les bruits de fond nuisibles.

Lidée étant de contribuer à enrichir la vie de lutilisateur en laidant à se concentrer et à se concentrer sur lessentiel. Cela pourrait inclure de simples améliorations à la vie quotidienne:

"Imaginez pouvoir tenir une conversation dans un restaurant ou un bar bondé sans avoir à élever la voix pour être entendu ou sans effort pour comprendre ce que les autres disent. En utilisant plusieurs microphones sur vos lunettes, nous pouvons capturer les sons autour de vous. Ensuite, en en utilisant le schéma de vos mouvements de la tête et des yeux, nous pouvons déterminer lequel de ces sons vous intéresse le plus, sans que vous ayez à le regarder robotiquement. Cela nous permet daméliorer les bons sons pour vous et datténuer les autres, en nous assurant que que ce que vous voulez vraiment entendre est clair, même dans un bruit de fond fort. "

Essentiellement, cette technologie est un type daide auditive avancé, mais avec lavantage supplémentaire de la réalité augmentée ajoutée au mélange. La technologie pourrait également être utilisée par les personnes avec et sans déficience auditive.

Dans lexemple du restaurant, Facebook envisage également que, outre les clients utilisant le casque, les serveurs et les autres employés puissent également en bénéficier.

La société note que les environnements bruyants que le personnel des bars et des restaurants doit endurer peuvent contribuer à la perte auditive au fil du temps et que cette nouvelle technologie peut aider à éviter cela. En réduisant le bruit de fond et en aidant les employés à se concentrer sur qui ils parlent également, le casque AR allégera la pression sur les oreilles au quotidien.

Lajout de capteurs et de caméras sur les lunettes AR pourrait également être utilisé pour collecter des informations contextuelles importantes, telles que lendroit où lutilisateur cherche à aider à amplifier et à isoler le son pertinent.

Les conceptions prototypes de la technologie semblent inclure des lunettes AR avec des haut-parleurs qui dirigent le son vers loreille de la même manière que les haut-parleurs Oculus Quest . Alternativement, léquipe développe des moniteurs intra-auriculaires spéciaux (IEM) avec une technologie dannulation active du bruit pour éliminer le bruit de fond.

Léquipe de Facebook Reality Labs travaille apparemment sur plusieurs conceptions différentes avec des applications potentielles variables. Ceux-ci incluent des lunettes AR et des conceptions de casque AR. La feuille de route de Facebook pour ces produits nest donc pas encore claire.

Quoi quil arrive, Facebook devra également surmonter la peur que de nombreuses personnes éprouvent à propos de lenregistrement et de la surveillance de la technologie Facebook dans le but de vendre des données pour des publicités. Dans quelle mesure lutilisateur moyen serait-il à laise de voir Facebook enregistrer tout ce quil dit et voir ce quil regarde?

Léquipe de recherche y réfléchit déjà:

«Aujourdhui, avant que les données que nous collectons ne soient mises à la disposition des chercheurs, elles sont cryptées et lidentité du participant à la recherche est séparée des données de telle sorte quelle est inconnue des chercheurs utilisant les données. Une fois collectées, elles sont stockées sur des serveurs internes sécurisés qui sont accessible uniquement à un petit nombre de chercheurs ayant lautorisation expresse de lutiliser. Léquipe effectue également des examens réguliers avec des experts en confidentialité, en sécurité et en informatique pour sassurer quils respectent le protocole et mettent en œuvre les mesures de protection appropriées. "

Le plan consiste simplement à utiliser la technologie pour enrichir la vie des gens et il est certainement intéressant de voir les applications potentielles. Lavenir va être incroyable.

Écrit par Adrian Willings.