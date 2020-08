Vous possédez un casque Oculus? Vous devrez bientôt vous connecter avec Facebook

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Oculus apporte des modifications à la façon dont les utilisateurs se connectent à leur compte. Ces modifications vous obligeront à vous connecter au logiciel à laide dun compte Facebook à lavenir.

Cela a été publié via une mise à jour sur le blog de lentreprise , annonçant que les changements commenceront à se produire en octobre 2020.

À partir de ce mois, toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois devra se connecter à laide dun compte Facebook. Les utilisateurs actuels seront également encouragés à se connecter et à fusionner les comptes Oculus et Facebook pour une utilisation future.

Oculus a également déclaré que tous les futurs appareils Oculus inédits nécessiteront également un compte Facebook.

Aujourdhui, nous annonçons des mises à jour importantes sur la façon dont les gens se connectent aux appareils Oculus, tout en conservant leur profil VR. À partir doctobre 2020, toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois devra se connecter avec un compte Facebook. // https://t.co/SMeDOXgehN - Oculus (@oculus) 18 août 2020

La bonne nouvelle est que si vous avez déjà un compte qui nest pas connecté à Facebook, vous pourrez toujours lutiliser pendant les deux prochaines années. La mauvaise nouvelle est quà partir du 1er janvier 2023, ce ne sera plus le cas.

Oculus dit également que même si les utilisateurs peuvent continuer sans compte Facebook, ils nauront pas accès à toutes les fonctionnalités sans cela. Cela peut même signifier que certaines applications et certains jeux ne fonctionneront pas correctement.

Lidée derrière cela est de rendre lexpérience plus sociale. Oculus dit:

"Donner aux gens un moyen unique de se connecter à Oculus - en utilisant leur compte Facebook et leur mot de passe - facilitera la recherche, la connexion et le jeu avec des amis en RV ... Cela nous permettra également dintroduire davantage dexpériences multijoueurs et sociales alimentées par Facebook bientôt en réalité virtuelle, comme Horizon, où vous pourrez explorer, jouer et créer des mondes. "

Ne vous inquiétez pas cependant, lutilisation dun compte Facebook nexposera pas vos informations du monde réel à des inconnus au hasard. Oculus dit que vous pouvez vous connecter à votre compte Facebook et créer un profil VR et le rendre visible par vous uniquement. Vous pouvez également choisir quelle activité VR publie sur votre compte Facebook.

Si vous avez plusieurs utilisateurs de réalité virtuelle chez vous, vous serez heureux dapprendre quOculus envisage également de créer un système permettant à plusieurs utilisateurs daccéder au même appareil en utilisant leur propre compte Facebook. Rendre possible de partager le casque sans partager votre profil Facebook personnel.

Comme vous pouvez vous y attendre, la connexion entre Oculus et Facebook signifiera le partage de données et ce partage de données sera utilisé pour vous montrer des publicités et dautres choses telles que:

"Vous montrer du contenu personnalisé, y compris des publicités, sur les produits Facebook. Cela peut inclure des recommandations pour les événements Oculus susceptibles de vous plaire, des publicités sur les applications et les technologies Facebook ou des publicités de développeurs pour leurs applications VR."

Pour en savoir plus , lisez également la FAQ complète .

Écrit par Adrian Willings.