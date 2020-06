Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Reality Labs de Facebook et sa marque Oculus ont développé un casque VR simplifié. Leur dernier effort est, affirment-ils, "lécran VR le plus fin démontré à ce jour". Il sagit essentiellement dune paire de lunettes de soleil VR faciles à porter, bien quelles ne soient à ce stade quune preuve de concept.

Le casque VR utilise des holographies avec des films plats pour loptique. Les écrans mesurent moins de 0,35 pouces dépaisseur, aidés par un pliage optique basé sur la polarisation qui déplace la lumière vers lavant et larrière plusieurs fois. Voici comment Reality Labs de Facebook a décrit la technologie:

"Pour réduire considérablement la taille et le poids globaux des écrans VR, nous combinons deux techniques: loptique holographique et le pliage optique basé sur la polarisation. La plupart des écrans VR partagent une optique de vision commune: une lentille réfractive simple composée dune pièce ou dun verre épais et incurvé ou plastique. Nous proposons de remplacer cet élément volumineux par une optique holographique. Vous connaissez peut-être les images holographiques vues dans un musée des sciences ou sur votre carte de crédit, qui semblent être en trois dimensions avec une profondeur réaliste dans ou hors de la page. Comme ces holographiques images, nos optiques holographiques sont un enregistrement de linteraction de la lumière laser avec des objets, mais dans ce cas, lobjet est une lentille plutôt quune scène 3D. Le résultat est une réduction spectaculaire de lépaisseur et du poids: loptique holographique plie la lumière comme un mais ressemble à un mince autocollant transparent. "

Reality Labs de Facebook a déclaré que son prototype actuel produisait en monochrome, mais il espère un jour offrir une gamme de couleurs plus large avec des images améliorées. "Dans notre document technique, nous identifions les limites actuelles de notre architecture daffichage proposée", a expliqué le Reality Lab de Facebook, et nous "[discutons] des futurs domaines de recherche qui rendront lapproche plus pratique".

Lunité espère améliorer la résolution à la «limite de la vision humaine», ce qui pourrait conduire à des lunettes VR que vous pouvez porter pendant de longues périodes.