La fin du budget VR? Oculus abandonne le casque Go bas de gamme

Oculus, propriété de Facebook, abandonne son casque de réalité virtuelle Oculus Go.

Cela met fin aux ventes du casque mais maintiendra le firmware du casque jusquen 2022. Il acceptera même de nouvelles applications jusquà la fin de cette année.

Simultanément, Oculus ajoute un canal de distribution dapplication Quest avec moins dexigences, pour inciter les développeurs à créer pour ce casque. Dans un article , Oculus a déclaré quil abandonnait le Go pour se concentrer sur Quest, un casque tout-en-un avec un mouvement spatial complet 6DoF - pas seulement lorientation de la tête.

"Vous nous avez dit haut et fort que 6DoF ressemble à lavenir de la VR", a déclaré Oculus. "Nous ne livrerons plus de produits 3DoF VR."

Le Go à 149 $ est déjà répertorié comme étant en rupture de stock, et Oculus pousse clairement les développeurs à la quête. Initialement conçu comme une option budgétaire pour les amateurs de VR, en réalité, lOculus Go semblait ajouter de la confusion à la gamme dOculus.

Beaucoup ont confondu le casque VR avec le Oculus Quest plus avancé à 399 $ .

Noublions pas non plus que, il y a cinq ans, la réalité virtuelle était la nouvelle nouveauté. Quelques années plus tard, Pokemon Go a explosé et AR était à la mode. Depuis lors, nous avons vu des entreprises jouer avec le mélange de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle.

Mais, pour être honnête, la VR nest toujours pas devenue courante.

Facebook est peut-être conscient de tout cela et tente de rationaliser son portefeuille de matériel Oculus afin daméliorer ses résultats.