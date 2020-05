Oculus travaille sur un casque VR Quest 2 et un casque AR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Facebook développe une nouvelle version de son casque autonome Oculus Quest, selon un nouveau rapport.

Plus précisément, Oculus, qui appartient à Facebook, fait un successeur de deuxième génération plus mince, plus léger et plus rapide que le modèle dorigine. Bloomberg a affirmé que les prototypes existants sont jusquà 15% plus petits et pèsent plus près dun quart de livre de moins .

La quête à 399 $ est une configuration VR autonome à part entière qui ne nécessite pas de configuration de PC de jeu ni de matériel supplémentaire. Mais il est moins puissant que les casques captifs plus chers, et certains critiques vont jusquà dire quil est inconfortable lorsquil est porté pendant de longues périodes.

En conséquence, Facebook se concentre sur la réduction du poids et de la taille du casque pour le rendre plus agréable à porter, a déclaré Bloomberg. Il y aurait plusieurs versions du nouveau casque Quest en préparation. On sattend à ce que le style et le design de la Quest 2 changent considérablement, notamment en abandonnant les côtés du tissu pour du plastique et en adoptant un matériau élastique pour les sangles.

On pense également que Oculus travaille sur des contrôleurs améliorés. Ceux-ci seraient compatibles avec les modèles actuels et nouveaux de la Quest.

Il prévoit dannoncer le nouveau casque et les nouveaux contrôleurs via sa conférence Oculus Connect cette année, mais cela pourrait être retardé jusquen 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. La société travaille également sur un casque de réalité augmentée qui pourrait être lancé en 2023, a déclaré Bloomberg.