EE va proposer en exclusivité les lunettes AR Nreal Air au Royaume-Uni

(Pocket-lint) - EE entre dans un monde virtuel, en confirmant qu'elle va lancer les lunettes AR Nreal Air au Royaume-Uni.

Les Nreal Air ont un design similaire à celui d'une paire de lunettes de soleil et, lorsqu'elles sont associées à l'application pour smartphone Nreal Nebula, elles offrent des expériences de réalité augmentée en déplacement.

En profitant de la dernière connectivité 5G d'EE, vous pourrez obtenir un écran virtuel jusqu'à 201 pouces pour profiter du contenu d'une manière totalement nouvelle.

Pensez au Nreal Air comme à un cinéma portable, quelque chose que vous pouvez enfiler pour profiter des jeux ou des films sur un écran plus grand, directement dans votre champ de vision, plutôt que de les regarder sur votre téléphone. Bien sûr, vous aurez aussi besoin du câble de connexion à votre téléphone.

Les lunettes Nreal Air sont dotées d'une paire d'écrans OLED qui placent le contenu sous vos yeux, et de deux haut-parleurs "open ear". Plutôt que de les brancher dans vos oreilles, vous écouterez le son provenant des lunettes afin de ne pas être totalement isolé.

Bien entendu, il est possible d'utiliser d'autres accessoires, comme une manette de jeu, avec votre téléphone, ce qui vous offre un éventail complet de possibilités.

Le Nreal Air prend en charge plusieurs modes différents : le mode Air Casting vous permet d'afficher l'écran de votre téléphone sur un écran beaucoup plus grand via les lunettes, tandis que le mode MR Space va plus loin dans la réalité mixte et vous permet, par exemple, d'ouvrir plusieurs grands écrans dans un espace virtuel afin de pouvoir regarder deux choses à la fois.

Les Nreal Air suivront les mouvements de votre tête, prendront en charge les verres correcteurs et intégreront également un microphone.

En revanche, ces lunettes n'accepteront pas les données visuelles du monde qui vous entoure - il n'y a pas de caméras, donc pas de support pour les superpositions augmentées ou les contrôles gestuels.

EE a déclaré que les prix seront révélés à l'approche du lancement " plus tard ce printemps ". Nous nous efforcerons bien sûr de vous fournir un aperçu complet de l'expérience que vous aurez dès que possible, mais vous pouvez manifester votre intérêt sur le site Web d'EE.

Écrit par Chris Hall.