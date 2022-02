Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le récent programme sur la nature de la BBC, The Green Planet, est un regard phénoménalement détaillé et dynamique sur la vie végétale dans le monde, et il est à couper le souffle en 4K sur un écran de qualité. Cela dit, il n'y a rien de tel que d'être intégré dans un environnement pour vous y engager.

C'est la théorie derrière une nouvelle installation d'un mois sur Piccadilly Circus à Londres, une équipe entre l'équipe de réseautage 5G d'EE, la BBC et Factory 42. L'expérience Green Planet AR équipe les visiteurs d'un Samsung Galaxy S21 et de quelques écouteurs, avant de les envoyer dans une série de salles pour explorer un monde de réalité augmentée (AR).

Vous vous déplacerez à travers des paysages marins sous-marins et des deltas de rivières trempés et des pentes montagneuses, chaque pièce étant assez nue jusqu'à ce que vous regardiez à travers l'écran de votre téléphone pour voir la version AR ornée de plantes et d'animaux sauvages. Avec Sir David Attenborough qui vous raconte, zoomer sur les bonnes zones et découvrir comment les plantes survivent est vraiment divertissant.

Bien que la RA soit une partie bien établie du monde des smartphones, c'est toujours quelque chose que la plupart des gens n'utilisent presque jamais, et c'est un cas d'utilisation plus convaincant que celui que nous avons rencontré depuis des lustres - nous pouvons très bien imaginer un musée faisant grand usage de la technique pour empêcher un groupe scolaire tapageur de se révolter, par exemple.

Cela dit, quelques petits problèmes techniques ont souligné qu'il est encore loin d'être facile de faire fonctionner ces installations AR de manière transparente, qu'il s'agisse des environnements virtuels qui se désynchronisent avec les murs réels à certains moments, ou des caméras du téléphone qui perdent complètement la trace et doivent être réinitialisé par les membres du personnel.

Pourtant, pour tous ceux qui se trouvent au centre de Londres dans les prochaines semaines, c'est un excellent passe-temps qui élargit le sentiment de connexion que vous obtenez en regardant The Green Planet - il est ouvert à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 mars 2022, et vous pouvez réserver des billets gratuits en ligne ici .

Écrit par Max Freeman-Mills.