Bose ferme la division AR après léchec de lexpérience Frames

La société audio américaine Bose a fermé toute sa division de réalité augmentée et les applications publiées pour ses lunettes de soleil Frames et ses écouteurs compatibles AR cesseront bientôt de fonctionner.

Cest la dernière entreprise à avoir du mal à susciter lintérêt des consommateurs pour la technologie AR - Magic Leap est une autre victime récente, aux côtés de plusieurs petites startups.

Cependant, contrairement à ceux-ci, la technologie de Bose sest concentrée sur la RA audio plutôt que visuelle. Ce sont des lunettes Frames , par exemple, dotées de capteurs AR et découteurs intégrés qui pourraient vous informer des directions, etc., à partir dun téléphone connecté via Bluetooth.

Malheureusement, cette fonctionnalité sera supprimée des appareils dans les semaines à venir, bien que Bose utilisera les capteurs dune autre manière, pour les rendre plus réactifs. Et, il semble que les propriétaires pourront toujours les utiliser pour écouter de la musique.

Les écouteurs AR redeviendront naturellement des écouteurs standard.

"Bose AR nest pas devenu ce que nous envisagions", a déclaré un porte-parole de Bose auprès de Protocol .

«Ce nest pas la première fois que notre technologie ne peut pas être commercialisée comme nous lavions prévu, mais des composants de celle-ci seront utilisés pour aider les propriétaires de Bose dune manière différente. Nous sommes bons avec ça. Parce que notre recherche est pour eux, pas pour nous . "

Bose traverse actuellement une restructuration majeure. Il a fermé tous ses magasins de détail au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et au Japon plus tôt cette année.