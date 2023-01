Le casque AR/VR Reality Pro d'Apple pourrait faire ses débuts dès le mois de mars.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon un nouveau rapport, le casque AR/VR d'Apple, dont on parle souvent, pourrait faire ses débuts dès le mois de mars. On pense qu'Apple l'annoncera avant la WWDC 2023.

Le casque de réalité mixte, qui devrait s'appeler Reality Pro, devrait être dévoilé au printemps, selon un nouveau rapport de Mark Gurman, journaliste de Bloomberg spécialisé dans les produits Apple. Selon lui, Apple annoncera le nouveau casque avant la Worldwide Developers Conference de cette année, qui se tient normalement en juin.

On pense qu'Apple annoncera le produit tôt et donnera ensuite aux développeurs l'occasion de travailler sur leurs applications avant la sortie au public - actuellement prévue plus tard cette année.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Apple a déjà partagé l'appareil avec un petit nombre de développeurs de logiciels de premier plan à des fins de test", explique M. Gurman, ajoutant que le matériel fait fonctionner en interne un nouveau système d'exploitation baptisé Borealis. Pour le public, Borealis portera le nom de xrOS.

M. Gurman note qu'Apple a jusqu'à présent eu du mal à mettre le casque sur le marché, ce qui laisse entendre qu'il est toujours possible que de nouveaux retards affectent un produit qui devrait coûter plus de 3 000 dollars. "Apple avait pour objectif de le mettre sur le marché en 2019", dit-il. "Au fil du temps, les retards se sont empilés. Apple avait prévu de lancer l'appareil en 2020, puis en 2021, puis en 2022."

Le casque devrait faire appel à plusieurs caméras et à deux écrans 4K. Il devrait également offrir la reconnaissance de l'iris à des fins d'authentification, tandis que le logiciel xrOS serait capable d'exécuter des applications iPhone fenêtrées, bien qu'elles apparaissent en 2D plutôt que l'expérience 3D pour laquelle le casque sera probablement connu.

Écrit par Oliver Haslam.