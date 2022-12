Le logiciel qui équipe le casque AR/VR d'Apple change de nom

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer son premier casque AR/VR en 2023 mais le logiciel qui l'alimentera aurait changé de nom.

Le casque AR/VR sera la première entrée d'Apple sur le marché qui est actuellement dominé par Meta et le Quest 2. Mark Gurman, qui a de bonnes relations avec Bloomberg, rapporte que le logiciel qui alimentera le casque ne s'appellera plus realityOS comme on le pensait au départ. Selon lui, Apple l'appelle désormais xrOS en interne, même si l'on ne sait pas encore si c'est le nom que portera le logiciel lors de la commercialisation du produit.

Selon M. Gurman, le XR " signifie réalité étendue, un terme qui englobe à la fois la réalité augmentée et la réalité virtuelle ", Apple semblant vouloir faire savoir que le casque pourra gérer les deux. On pense que le casque offrira des capacités de réalité augmentée, comme la superposition d'informations sur l'environnement de l'utilisateur, ainsi que des capacités de réalité virtuelle traditionnelles - le genre qui serait utile pour regarder du contenu, jouer à des jeux et utiliser des applications de productivité.

Le casque lui-même devrait être coûteux et coûter plus de 2 000 dollars. Cette somme permettra d'acquérir un appareil doté de plus d'une douzaine de caméras pour le suivi des mouvements, ainsi que de puces de traitement de type Mac conçues par Apple. Des écrans à très haute résolution garantiront un rendu optimal, nous dit-on, tandis que les capacités de reconnaissance de l'iris permettront aux utilisateurs de partager un seul et même casque et de faire apparaître leurs paramètres et applications à chaque fois qu'ils le porteront.

Écrit par Oliver Haslam.