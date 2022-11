Le casque AR/VR d'Apple : le Metaverse s'éteint, l'Appleverse s'installe

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le casque AR/VR d'Apple est plus proche que jamais, la société misant sur la productivité et l'intégration d'applications, selon un rapport annonçant un lancement en 2023.

Nous nous attendons à ce qu'Apple lance son propre casque AR/VR depuis un certain temps déjà, les rapports continuant à faire état d'un lancement en 2023. Aujourd'hui, Mark Gurman, de Bloomberg, affirme que le développement du système d'exploitation du casque est en train de " se terminer " et que les mouvements d'employés suggèrent que la société se concentre sur l'intégration d'applications familières à la plateforme.

Dans sa lettre d'information hebdomadaire Power On, M. Gurman indique que la première version du système d'exploitation des casques a pour nom de code Oak et qu'elle est déjà presque terminée. En outre, M. Gurman pense qu'Apple a transféré un cadre d'iWork dans l'équipe chargée des casques, ce qui indique que l'accent est mis sur la productivité pour un appareil qui devrait coûter plus de 3 000 $ / 2 500 $ / 2 900 €.

"Avant de rejoindre le groupe chargé du casque, [Yaniv] Gur supervisait l'ingénierie des applications iWork (Pages, Keynote et Numbers), en plus des applications Books, Notes et News sur l'ensemble des plateformes de l'entreprise", explique M. Gurman. Il ajoute ensuite que "l'équipe chargée du casque dispose déjà d'un responsable du système d'exploitation, Geoff Stahl, et que la nomination de Gur me laisse penser que l'entreprise développe une suite d'applications de productivité pour le casque".

D'autres entreprises ont déjà mis l'accent sur les applications de productivité pour leurs propres casques, Mark Gurman de Meta ayant apparemment parié sur le fait que les gens voudront tenir des réunions de bureau dans le Metaverse. Mais Apple semble prêt à promouvoir ses propres applications iWork dans le cadre d'un programme plus large d'"Appleverse", la société s'efforçant également de faire en sorte que les développeurs utilisent App Intents lorsqu'ils créent des applications pour le casque. Les développeurs d'applications pour iPhone et iPad utilisent déjà les App Intents pour se connecter à des éléments tels que Siri et les raccourcis.

Le casque d'Apple devrait être équipé de plus d'une douzaine de caméras pour le suivi et de deux écrans 8K, tandis que le support biométrique de détection de l'iris est également attendu. Le casque d'Apple, qui pourrait s'appeler Reality One ou Reality Pro, serait également doté de plusieurs processeurs de type Mac, ce qui expliquerait peut-être son prix élevé.

Écrit par Oliver Haslam.