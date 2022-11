Le casque AR/VR d'Apple pourrait être dévoilé dans quelques mois seulement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le casque AR/VR d'Apple, dont on parle depuis longtemps, pourrait enfin être sur le point d'entrer en production de masse, avec une annonce dès avril 2023.

Cela fait plusieurs années que l'on entend parler de l'arrivée d'Apple sur le marché des casques AR/VR. Aujourd'hui, un nouveau rapport affirme que la production en série du produit pourrait démarrer en mars 2023. On pense que la société pourrait alors annoncer le produit quelques semaines plus tard, peut-être en avril. Toutefois, comme la Worldwide Developers Conference (WWDC) aura probablement lieu en juin, il est possible qu'Apple attende jusque-là.

Le même rapport indique également que l'offre initiale d'Apple sera extrêmement limitée, bien que l'on s'attende à ce que le prix élevé prévu serve également à réduire la demande. À cette fin, le rapport estime que le casque d'Apple "vise principalement les marchés commerciaux", bien que l'on ne sache pas encore très bien ce que cela signifie ni pourquoi Apple entrerait sur un tel marché.

Le casque lui-même devrait être doté d'un silicium Apple de type Mac, d'écrans haute résolution et de plusieurs caméras embarquées - jusqu'à 14 - à des fins de suivi. La prise en charge de la numérisation de l'iris est également considérée comme une caractéristique notable, permettant à plusieurs personnes de partager un casque et à l'appareil de savoir qui le porte à tout moment. Des rapports précédents suggèrent également qu'Apple utilise des matériaux plus légers que certains de ses concurrents, ce qui permettrait aux utilisateurs de porter le casque plus longtemps sans ressentir de gêne.

Écrit par Oliver Haslam.