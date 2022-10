Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon la rumeur, le prochain casque de réalité mixte d'Apple serait doté de caméras conçues pour scanner les yeux du porteur, permettant ainsi une authentification biométrique. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourraient régler leurs achats et se connecter à des applications et des services en utilisant uniquement leurs yeux.

Selon un rapport de The Information, cette fonctionnalité, qui se comporterait probablement de manière similaire à Face ID, déjà utilisé sur les iPhones et iPads d'Apple, faciliterait également l'utilisation d'un même casque par plusieurs personnes à des moments différents. Il s'agit d'une caractéristique qui permettrait au casque d'Apple de se démarquer des produits concurrents comme le Quest Pro de Meta.

Le même rapport souligne l'utilisation de 14 caméras différentes, contre 10 pour le Quest Pro. Ces caméras supplémentaires devraient permettre au casque d'Apple de suivre avec plus de précision le corps de son porteur, y compris ses jambes.

Citant deux personnes qui ont travaillé sur le projet de casque AR/VR d'Apple, The Information note également que le casque est plus fin et plus léger que celui présenté par Meta récemment - le Quest Pro pèse 722 grammes, pour référence. Le Quest Pro pèse 722 grammes, pour mémoire. Parmi les autres informations, citons la possibilité de fixer magnétiquement des verres correcteurs pour ceux qui en ont besoin.

La première incursion d'Apple dans le monde de la réalité virtuelle devrait coûter plus de 2 000 dollars et utiliser plusieurs puces conçues par Apple, semblables à celles qui équipent les iPhones, iPads et Macs. Aucune date de sortie ferme n'a été communiquée à ce jour, mais la dernière rumeur fait état d'un lancement dans la première partie de l'année 2023.

Écrit par Oliver Haslam.