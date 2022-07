Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Apple a fait breveter une nouvelle technologie intéressante qui laisse penser qu'elle a des projets novateurs concernant la manière dont les gens pourront contrôler son casque de réalité augmentée (RA) dont on parle depuis longtemps.

Le brevet montre comment les utilisateurs portant des dispositifs portables au poignet (qui ressemblent beaucoup aux modèles Apple Watch, sans surprise) pourraient utiliser des points de contact autour de leurs mains pour contrôler l'interface utilisateur.

Cela pourrait signifier faire des gestes, toucher des points sur la paume de la main ou tout autre mouvement, et pourrait débloquer de nombreuses fonctionnalités sans avoir besoin d'un contrôleur séparé du casque.

Les wearables devraient avoir chacun au moins une électrode en contact avec la peau de l'utilisateur pour détecter tout contact cutané, ce qui fait que les options actuelles de l'Apple Watch sur le marché pourraient convenir.

La possibilité de contrôler des objets dans la réalité virtuelle ou augmentée n'est pas tout à fait nouvelle. Depuis un certain temps déjà, il est possible de le faire sur des casques plus abordables, comme les options Quest de Meta, en utilisant les caméras du casque pour reconnaître vos mains et vos doigts.

Cela peut permettre un contrôle assez précis lorsque tout fonctionne, mais il est classique pour Apple d'explorer toutes les pistes afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible avant de lancer quoi que ce soit.

Le dépôt de brevet a été repéré par Patently Apple, et nous dirions qu'il est tout à fait probable qu'il y aura d'autres dépôts de ce type à découvrir dans les mois à venir. Après tout, Apple n'a fait aucun signe officiel indiquant qu'elle allait dévoiler le casque lui-même dans un avenir immédiat.

Écrit par Max Freeman-Mills.