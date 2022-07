Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le fait qu'avant toute annonce, nous entendions parler de la deuxième génération de l'appareil témoigne de l'ancienneté des rumeurs selon lesquelles Apple travaillerait sur un casque de réalité augmentée et mixte.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a écrit un billet de blog dans lequel il explore certains des éléments qu'il a entendus concernant les plans d'Apple pour développer davantage son nouveau produit une fois que la première version aura été expédiée (bien que nous n'ayons pas de date ferme même pour cette première sortie).

Il pense qu'une fois que la première génération aura été expédiée, Apple travaillera sur une deuxième génération d'appareils qui comprendra une gamme de modèles, y compris des options plus haut de gamme et bas de gamme pour répondre à un plus grand nombre de budgets.

Cela expliquerait également l'espoir apparent d'Apple que les appareils atteignent 10 millions d'unités livrées en 2025 ou 2026, ce qui semblerait ambitieux pour une autre entreprise mais, étant donné l'engagement apparent d'Apple dans le projet, ne serait pas fantaisiste.

La deuxième génération d'appareils sera apparemment dotée de modules de lentilles améliorés pour chaque œil, ce qui pourrait augmenter la fidélité visuelle et peut-être permettre de réduire légèrement la taille des modèles, une variable clé pour les casques ou les lunettes portables.

Comme pour la plupart des informations sur les projets d'Apple concernant des produits non annoncés, il se peut que nous n'entendions rien de la part du fabricant de Cupertino avant un certain temps, mais ces informations donnent l'impression que les lunettes AR d'Apple seront là pour rester une fois qu'elles arriveront.

Écrit par Max Freeman-Mills.