(Pocket-lint) - Le PDG d'Apple, Tim Cook, a fait les gros titres cette semaine en répondant timidement à la question d'un journaliste sur les casques de réalité augmentée et en laissant entendre que sa société pourrait avoir quelque chose en préparation. Aujourd'hui, le très respecté analyste Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple va sortir un casque de réalité augmentée dans moins de six mois.

Le casque dont on parle depuis longtemps, qui devrait offrir à la fois des expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle, sortira "probablement" en janvier 2023, selon la dernière note d'analyse de Kuo.

[Analyse] Nouvel objectif de croissance de l'industrie des casques VR/Headset dans l'ère post-Meta : Les concurrents de Meta, le marché chinois et la chaîne d'approvisionnement Apple/Apple / @mingchikuo https://t.co/1kJjibj6vJ- (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 24 juin 2022

Kuo a déclaré que le casque est "le produit le plus compliqué qu'Apple ait jamais conçu" et pourrait conduire à une "croissance rapide" dans l'espace des casques. Gardez à l'esprit que Kuo a affirmé à plusieurs reprises qu'Apple développe un casque de réalité mixte et a même déclaré l'année dernière que le casque sortirait en 2022. Mais l'analyste a une feuille de route fantastique lorsqu'il s'agit de prédire avec précision les plans d'Apple.

Pocket-lint a rassemblé toutes les fuites et les rumeurs concernant le casque AR/VR d'Apple. Au début de cette année, le conseil d'administration d'Apple aurait testé le casque. Plus récemment, des mentions du système d'exploitation RealityOS du casque ont commencé à faire surface dans le code d'Apple et à apparaître dans des dépôts de marque. Et puis, bien sûr, il y a les commentaires de Cook au China Daily. Il existe également plusieurs rapports au fil des ans sur les caractéristiques et l'apparence du casque. On pense qu'il comporterait 14 caméras et un processeur comparable au M1.

Si l'on additionne tout cela, il semble bien qu'une annonce pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. Mais cela ressemble aussi à une phrase que nous avons déjà écrite de nombreuses fois à propos du casque d'Apple.

Écrit par Maggie Tillman.