Tim Cook vient-il de dire qu'Apple travaille sur un casque de réalité augmentée ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le PDG d'Apple, Tim Cook, a récemment accordé une interview au China Daily, dans laquelle il a laissé entendre, ou non, qu'Apple travaillait sur un casque de réalité augmentée.

Interrogé sur ce dont un casque de réalité augmentée a besoin pour réussir sur le marché grand public, le dirigeant a expliqué qu'Apple s'intéressait activement à la technologie de la réalité augmentée et, à la fin, il a même dit aux téléspectateurs de "rester à l'écoute et vous verrez ce que nous avons à offrir". Cela vaut la peine de regarder l'intégralité du clip sur Twitter - qui a été repéré par 9to5Mac - pour voir comment l'intervieweur pose la question et pour observer vous-même la réponse plutôt timide de Cook.

On ne peut s'empêcher de se demander si Cook ne fait pas allusion au fait qu'Apple développe un casque de réalité augmentée. N'oubliez pas que la rumeur veut que la société développe une sorte de casque, qu'il s'agisse de RA ou de RA/VR, depuis au moins cinq ans. Cook et l'interviewer sont probablement au courant de ces rumeurs.

Au cours de l'interview, Cook a admis qu'il "ne pourrait pas être plus enthousiaste" au sujet de la RA, bien qu'il ait également noté que la technologie n'en est encore qu'à ses débuts.

Le PDG d'Apple a parlé de la RA à plusieurs reprises au cours des dernières années, déclarant même qu'il s'agissait d'une"partie essentielle de l'avenir d'Apple". Les rapports les plus récents indiquent que le travail d'Apple sur un casque de première génération est presque terminé. La société aurait également commencé à développer un système d'exploitation, appelé Reality OS.

Cependant, malgré toutes ces rumeurs, Apple n'a encore rien confirmé ou annoncé officiellement. En fait, beaucoup de gens pensaient qu'Apple allait faire une allusion au casque lors de la WWDC 2022. Mais cela ne s'est jamais produit.

Écrit par Maggie Tillman.