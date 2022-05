Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Depuis des années, la rumeur veut qu'Apple développe un casque de réalité mixte. Aujourd'hui, deux rapports sur ce casque, qui n'a pas encore été confirmé, ont été publiés la semaine dernière.

La dernière information provient de, eh bien, The Information. Elle révèle qu'Apple a décidé d'opter pour un casque de réalité mixte autonome. C'est un sujet dont la société a débattu en interne.

Il semble qu'Apple ait eu beaucoup de mal à décider s'il fallait aller de l'avant avec un casque VR plus puissant nécessitant une base fixe ou un casque autonome. Le responsable d'Apple AR and VR, Mike Rockwell, aurait préféré la version plus puissante avec une station (un prototype était apparemment alimenté par ce qui est maintenant connu comme le M1 Ultra). Mais les dirigeants d'Apple ont finalement opté pour le produit autonome. Bloomberg l'a rapporté pour la première fois en 2020. La décision a maintenant causé des problèmes avec le développement du casque.

Il aurait été impossible pour l'équipe du casque de revenir à la case départ et de créer une seule puce pour gérer toutes ses tâches. De plus, il semble que les ingénieurs aient eu des difficultés à incorporer plus d'une douzaine de caméras sur le casque. Jony Ive serait également consultant sur le design. Il "préfère" une batterie portable, mais le design final est encore inconnu, selon The Information.

N'oubliez pas qu'Apple aurait présenté un casque de réalité mixte à son conseil d'administration la semaine dernière. Si cela est vrai, cela suggère qu'un lancement est imminent. Sera-t-il présenté à la WWDC 2022 en juin ? Apple pourrait attendre plus tard dans l'année, peut-être lorsqu'elle annoncera le prochain iPhone. Certains rapports ont affirmé que le casque AR/VR d'Apple pourrait ne pas arriver dans les rayons avant 2023.

Enfin, selon The Information, Apple développe une paire de lunettes de réalité augmentée ressemblant aux lunettes Ray-Ban. Ces lunettes sont "encore loin d'être commercialisées".

Écrit par Maggie Tillman.