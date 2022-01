Le casque Apple Vision AR / VR pourrait être cher mais puissant

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le casque AR / VR d'Apple a été estimé être considérablement plus cher que les appareils concurrents lorsqu'il arrivera enfin. Mais, en contrepartie, on s'attend également à ce qu'il regorge de technologies puissantes.

L' expert Apple Mark Gurman de Bloomberg a écrit dans son dernier épisode de la newsletter Power On qu'il pense que l'appareil s'appellera très probablement Apple Vision , bien qu'il puisse également se retrouver avec le nom Apple Reality ou Apple Sight.

Il a également expliqué pourquoi il est susceptible de coûter plus de 2 000 dollars : "Apple facture généralement un peu plus que ses concurrents pour les produits, bloquant des marges qui l'ont aidée à devenir l'une des entreprises d'électronique grand public les plus rentables de tous les temps", écrit-il.

"Le nouveau casque ne fera pas exception, mais la principale raison pour laquelle la société a discuté de prix supérieurs à 2 000 dollars est due à certaines de ses technologies internes."

L'une des technologies, déclare-t-il, est un chipset de style M1 Pro : "Je m'attendrais à deux processeurs à l'intérieur de l'appareil, dont un comparable au M1 Pro du MacBook Pro. Combinez cela avec plusieurs écrans - y compris super- panneaux 8K haute résolution - une option d'objectif de prescription interchangeable et une technologie audio avancée, et les coûts s'additionnent.

"La principale raison d'opter pour un M1 Pro plutôt qu'un M1 n'est pas la vitesse du processeur. C'est le besoin de graphiques plus avancés. Comme vous le savez peut-être, le M1 a un GPU à huit cœurs, tandis que le M1 Pro a 14 à 16 graphiques noyaux."

Il termine son commentaire sur Apple Vision (ou quel que soit le nom du casque) en disant qu'il sera probablement annoncé l'année prochaine.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a fait mieux en novembre dernier . Il a affirmé qu'il apparaîtrait pour la première fois fin 2022.

Écrit par Rik Henderson.