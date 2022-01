Apple ne supportera probablement pas le métaverse avec son casque VR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons entendu parler des projets d' Apple en matière de technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Les rumeurs les plus récentes suggèrent que le casque AR d'Apple pourrait être lancé en 2022 .

Entre-temps, des sources d'Apple ont déclaré que la société avait rejeté l'idée du métaverse et n'avait pas l'intention de la soutenir avec son prochain casque AR .

Selon Mark Gurman de Bloomberg , Apple prévoit plutôt que son casque sera utilisé pour de courtes périodes de communication avec les autres, la visualisation de contenu immersif et, bien sûr, les jeux.

Si l'on en croit les sources, le produit AR/VR d'Apple pourrait bien être une expérience assez différente de Meta et de ses futurs plans de casque et d'expérience utilisateur pour le métaverse. Avec de nombreuses entreprises qui se concentrent actuellement sur le métaverse, c'est une décision curieuse d'Apple et qui pourrait avoir des implications intéressantes.

En ce qui concerne le casque lui-même, ce qui va arriver n'est toujours pas tout à fait clair. Des rumeurs précédentes ont suggéré qu'Apple travaille sur un casque haut de gamme coûteux qui aura une résolution folle de 8K (par œil), ainsi que des caméras de suivi à l'envers et plus encore. Alors que d'autres rumeurs récentes ont indiqué une offre beaucoup plus abordable. Cette version abordable peut toujours arborer des écrans 4K et des spécifications sérieuses, mais on ne sait pas quand elle apparaîtra.

Nous avons également entendu dire que la société travaille à la fois sur des lunettes AR et un casque VR en tant qu'appareils distincts, donc il se passe beaucoup de choses, mais rien d'officiel. Nous devrons attendre et voir.

Écrit par Adrian Willings.