(Pocket-lint) - Selon un nouveau rapport, le successeur principal de l iPhone dApple , un casque de réalité augmentée (AR) dont le lancement est prévu fin 2024, nécessitera dabord une connexion iPhone active pour utiliser toutes ses fonctionnalités.

Le concept ne serait pas trop artificiel, et fonctionnerait probablement exactement de la même manière quune édition non cellulaire dune Apple Watch - laissez-la dans votre poche et tout va bien, sortez sans elle, et vous serez certainement gêné dans ce que vous pouvez faire.

Cela ne veut pas dire quApple ne lancera jamais un casque AR compatible cellulaire, mais tout comme la version originale dApple Watch, le largage de liPhone nécessitera probablement quelques mises à niveau.

Il devient de plus en plus clair à quel point Apple a investi dans la réalité augmentée, le PDG de la société, Tim Cook, proclamant même quil considère la réalité augmentée comme la technologie la plus importante par rapport à la réalité virtuelle, malgré le fait que les produits de réalité virtuelle dépassent de plus de dix pour un la popularité des casques en réalité augmentée.

Apple a dépensé des milliards pour introduire lentement la réalité augmentée dans nos vies et shabituer à nos appareils. L iPhone 12 Pro sorti lannée dernière était le deuxième appareil Apple à être lancé avec un capteur LiDAR intégré, après son introduction initiale sur la révision de liPad Pro au début de 2020.

Les scanners LiDAR aident à cartographier avec précision la profondeur de la zone que votre caméra peut voir avec plus de précision quune analyse vidéo en direct traditionnelle. Cette précision de profondeur accrue permet daugmenter les objets virtuels de manière plus convaincante quun appareil sans capteur LiDAR approprié.

Fondamentalement, il va de soi que le casque Apple AR aura au moins une unité LiDAR robuste se projetant vers lextérieur - Apple ne fait que nous habituer à la technologie avec les implémentations actuelles de liPhone 12 Pro et de liPad Pro.

Dans une conversation avec la journaliste chevronnée Kara Swisher, Cook a déclaré :

Toi et moi avons une excellente conversation en ce moment. Sans doute, cela pourrait même être mieux si nous pouvions augmenter notre discussion avec des graphiques ou dautres choses à apparaître

Il y a quelques jours à peine, un rapport a été publié selon lequel Cook souhaitait superviser un autre lancement de catégorie de produits majeur sous sa direction avant de quitter son poste de PDG dApple. LAR sera-t-il le bon ?