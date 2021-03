Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le casque de réalité mixte d Apple pourrait peser beaucoup moins que la concurrence existante, y compris lOculus Quest 2 et le HoloLens 2 de Microsoft, selon une nouvelle note de recherche du très respecté analyste Apple Ming-Chi Kuo (vu par 9to5Mac ).

Ming-Chi Kuo a affirmé que le casque pèsera moins de 150 grammes lors de son lancement, ce qui lui permettra dêtre porté confortablement pendant de longues périodes.

À titre de comparaison, le casque Quest 2 pèse 503 grammes, tandis que le HoloLens 2 pèse 645 grammes et le Valve Index pèse 809 grammes. Même le Daydream View de Google , un casque VR en tissu qui utilise un téléphone pour un écran, pèse 220 grammes. Et l iPhone 12 pèse 164 grammes.

Actuellement, la rumeur sattend à ce que le casque dApple, nommé N301 mais largement appelé Apple Glasses, offre à la fois des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Il narrivera probablement pas avant 2022, et les détails les plus récents sur le design suggèrent quil comportera un tissu en maille et ressemblera à une paire de lunettes de natation. Il pourrait également arborer des écrans 8K et une technologie de suivi oculaire.

On pense également quil contient plus dune douzaine de caméras pour le suivi manuel et la capture de séquences. Kuo pense quil pourrait avoir des lentilles en plastique, une distance focale ultra-courte et des écrans Micro-OLED. En termes de prix, cela pourrait coûter jusquà 3 000 $, selon les rapports précédents, rendant le casque environ 2 700 $ plus cher que le Quest 2. Mais le HoloLens 2 coûterait toujours 500 $ de plus.

Pour plus de rumeurs et de rapports sur le casque de réalité mixte dApple, consultez notre guide détaillé rassemblant tout ce que lon sait à ce sujet ici.

Écrit par Maggie Tillman.