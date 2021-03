Le casque Apple VR pourrait être lancé à lété 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les projets dApple de sortir un casque de réalité mixte ou de réalité virtuelle ont été lun des sujets de spéculation les plus anciens dans le domaine de la technologie ces dernières années. Le casque nest jamais apparu en public ni même vraiment confirmé de quelque manière que ce soit, mais les fuites continuent à se produire.

Maintenant, lanalyste Ming-Chi Kuo a épinglé une fenêtre de sortie sur le casque, affirmant que sa première variante pourrait sortir à la mi-2022, avant les versions ultérieures dans les années à venir. Ce nest vraiment pas trop loin par rapport aux normes technologiques et suggère quApple est assez bien avancée dans son développement.

Selon les propres mots de Kuo, «Nous prévoyons que la feuille de route du produit MR / AR dApple comprend trois phases: le type de casque dici 2022, le type de lunettes dici 2025 et le type de lentilles de contact dici 2030-2040. Nous prévoyons que le produit casque offrira des expériences AR et RV , tandis que les lunettes et les types de produits pour lentilles de contact sont plus susceptibles de se concentrer sur les applications de RA. "

Cela donne un peu plus de contexte et confirme que les projets dApple ne concernent pas vraiment un casque VR pur - son ambition réside dans lespace mixte, avec la RA comme objectif majeur. Cela progressera apparemment à travers des versions de plus en plus légères au fil des ans.

À ce stade, il va sans dire quune lentille de contact à réalité mixte que vous pouvez simplement sauter dans un Apple Store pour acheter est un truc de tarte dans le ciel, mais il ny a rien dabsurde à ce quelle fasse partie du plan à long terme dApple pour le projet et sa technologie.

Écrit par Max Freeman-Mills.