(Pocket-lint) - Apple aurait développé des appareils de réalité augmentée et virtuelle depuis des années , les derniers rapports indiquant un casque haut de gamme et coûteux à venir en 2022. Maintenant, The Information a partagé des détails sur le casque à venir, y compris un rendu même.

Le rendu, qui est très grossier et ressemblant à un enfant, semble représenter un simple casque qui ressemble plus à une paire de lunettes quà un casque de réalité mixte. Vous pouvez voir le rendu ci-dessous. Il est censé être basé sur "des images internes dApple dun prototype avancé de lannée dernière".

Les informations corroborent également les rapports existants sur le casque, comme le fait quil comporte un tissu en maille de type HomePod et des bandeaux interchangeables. Le rapport affirme que le casque pourrait également coûter jusquà 3000 dollars, ce qui est bien plus que la concurrence.

Cest probablement parce que le casque dApple est prêt à offrir à la fois des applications de réalité virtuelle et de réalité mixte . Il comprendra plus dune douzaine de caméras pour suivre les mouvements de la main, des capteurs LIDAR pour la cartographie des salles et deux écrans 8K avec technologie de suivi oculaire. Ajoutez tout cela, et le casque Apple, que lon pense sappeler Apple Glasses, devrait offrir une résolution bien supérieure à celle des autres casques sur le marché.

Cependant, il se peut quil ne fonctionne pas avec des écrans 8K à pleine résolution tout le temps, car la technologie de suivi oculaire dApple déterminera exactement où vous regardez à un moment donné, puis rendra tout le reste avec une résolution inférieure pour préserver lénergie et améliorer les performances.

À lintérieur, les puces du casque seront probablement du matériel Apple Silicon développé en interne, et elles pourraient être plus puissantes que la puce M1 d Apple.

Enfin, on pense quApple envisage diverses méthodes de contrôle, notamment le suivi manuel et oculaire, un cadran sur le côté du casque et un petit accessoire. Tout est encore indécis, et lensemble du projet serait encore loin dêtre terminé ou publié

Écrit par Maggie Tillman.