Apple introduira un casque VR de niche avant de se généraliser avec des lunettes AR

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple dévoilera un casque VR coûteux en tant que précurseur dun système AR plus convivial qui prendra plus de temps à se développer. Cest selon Bloomberg qui sest entretenu avec des sources familières avec le sujet.

Il y a certainement beaucoup de fumée autour dun casque Apple potentiel - trop pour être truqué dans notre pensée. Bien sûr, Apple nest pas étranger à AR - ARKit permet aux applications AR de fonctionner sur iOS et a été introduit pour la première fois en 2017. Cependant, comme le HoloLens de Microsoft la montré, les lunettes et les casques AR sont toujours très niches.

Il semble que le premier casque sera un appareil recouvert de tissu de niveau professionnel avec un ventilateur qui pourrait être lancé dès 2022 avec un prix exorbitant, selon la source. Cétait aussi un appareil lourd lors des tests, mais apparemment, il est maintenant de la même taille quun Oculus Quest . Lobjectif avec le casque sera dimpliquer les développeurs à temps pour le lancement de lunettes AR conviviales.

La source ajoute que le casque utilisera des écrans de résolution plus élevée que ceux actuellement utilisés dans les casques concurrents tels que Oculus.

Le processeur utilisé est apparemment plus puissant que les puces M1 dApple utilisées dans les nouveaux Mac, il pourrait donc sagir de lA15 sur les iPhones de 2021 ou dun M2 qui devrait devenir des Mac Pro plus puissants cette année. Le CPU et le GPU seront à lintérieur du casque plutôt que déchargés sur un autre appareil (comme un Mac), qui est également le modèle que Oculus a de plus en plus suivi.

La source a des informations assez détaillées - comme ce fait, elle utilisera un ventilateur - plus elle porte apparemment le nom de code N301, les lunettes AR étant N421. Les lunettes sont, selon la source, une «architecture» qui, selon Bloomberg, signifie quApple est toujours à la recherche de technologies sous-jacentes et serait donc avec nous dici 2023 au plus tôt. Bloomberg affirme également que le développement a ralenti au cours de la dernière année en raison de lincapacité pour tous les ingénieurs de pouvoir être au bureau en même temps.

Apparemment, le casque na pas despace pour les lunettes de vue - à la place, des lentilles personnalisées peuvent être insérées dans le casque. Apple teste également les caméras intégrées pour le suivi des mains et travaillerait également sur un système permettant de saisir du texte en `` tapant dans les airs.

Lannée dernière, Apple a acheté NextVR , une société qui offrait aux sports et aux concerts une plateforme de réalité virtuelle . La société sétait associée à Fox Sports, Wimbledon et la NBA, entre autres.

Écrit par Dan Grabham.