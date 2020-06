Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple, soi-disant, travaille depuis plusieurs années sur une sorte de réalité augmentée, de réalité virtuelle ou de réalité mixte portable, bien quune grande partie de ce que lon sait actuellement sur le projet soit contradictoire et peu claire.

Le dernier rapport sur le sujet tente cependant dexpliquer le mystérieux processus de développement dApple.

Reflétant ce que les rapports précédents ont dit, Bloomberg a déclaré que léquipe AR et VR dApple était dirigée par Mike Rockwell, et quen ce moment, deux appareils portables étaient en développement. Le premier, nommé N421, est une paire de lunettes AR alimentées par Siri. Le second, nommé N301, est un casque de réalité mixte qui combine à la fois AR et VR, et il ébouriffe apparemment beaucoup de plumes en interne chez Apple.

Voici où nous obtenons de nouvelles informations: Bloomberg suggère que le N301 était censé être un casque extrêmement puissant avec des graphismes et des vitesses de traitement haut de gamme. Mais ce matériel a produit trop de chaleur; la technologie ne sintègre pas dans un casque autonome léger. Ainsi, léquipe de Rockwell est venue avec un appareil externe qui "relierait le casque à un signal sans fil".

Cependant, une première version pourrait fonctionner comme un appareil autonome lorsquelle est placée dans un mode moins puissant.

Lancien chef du design dApple, Jony Ive, naurait apparemment pas aimé lidée de périphérique externe, et il a préféré que léquipe de Rockwell développe un casque moins puissant. Il pensait également que les lunettes AR N421 étaient un projet plus supérieur, et le PDG dApple, Tim Cook, était daccord avec lui. Il y avait apparemment beaucoup de tension à ce sujet pendant des mois dans les coulisses de lentreprise.

À lheure actuelle, Apple développe un casque moins puissant mais toujours assez avancé qui comprend des écrans ultra-haute résolution, un système cinématographique et peut-être une télécommande, ce qui rendra difficile pour un utilisateur de discerner le monde virtuel du monde réel. Il ressemblera à Oculus Quest de Facebook, avec un corps principalement en tissu, et il exécutera Siri et aura sa propre boutique dapplications.

Il y aura des jeux, des applications de streaming vidéo et des solutions de vidéoconférence. Léquipe de Rockwell compte plus de 1 000 personnes travaillant sur le projet. Bloomberg a déclaré quil pourrait même être annoncé en 2021 et publié en 2022, mais les lunettes N421 AR narriveront pas avant 2023 au moins.