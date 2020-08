Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a sa propre plate-forme de réalité augmentée (AR). Connu sous le nom dARKit, il existe de nombreuses applications compatibles ARKit que vous pouvez utiliser sur votre appareil iOS.

Alors que la réalité virtuelle vous plonge dans un espace, remplaçant essentiellement tout ce que vous voyez dans un monde physique, la RA prend le monde qui vous entoure et y ajoute des objets virtuels. Avec ARKit, vous pouvez par exemple placer des meubles virtuels dans votre propre pièce.

Vous pouvez également combattre des ennemis virtuels qui se déplacent le long de votre sol ou même placer un achat potentiel de voiture dans votre garage! Si vous souhaitez en savoir plus sur ARKit et comment il permet aux développeurs de créer facilement de nouvelles expériences AR, consultez notre guide ARKit .

Ikea Place

Lapplication Ikea vous permet de visualiser ses produits dans votre maison, quil sagisse dune armoire de cuisine ou dune lampe minimaliste. Plus de 2000 produits Ikea sont actuellement disponibles dans lapplication, vous pouvez donc perfectionner vos compétences en design dintérieur sans avoir à dépenser un centime.

Surstock

Le détaillant en ligne américain Overstock vous permet de placer des modèles 3D de milliers de produits dans votre maison. Vous pouvez ensuite partager des photos des modèles AR, ajouter les articles Overstock à votre panier et même les payer via Apple Pay.

Monde Giphy

Si vous aimez les GIF, consultez le référentiel Giphy. Sa dernière application, Giphy World, vous permet dajouter des GIF 3D alimentés par AR au monde qui vous entoure et vous pouvez également enregistrer des vidéos. Vous partagez ensuite vos créations avec des amis qui ont également lapplication, vous permettant de communiquer en RA.

Ménage

Housecraft est une application dagencement de meubles avec une gamme darticles qui peuvent être redimensionnés pour sadapter à votre pièce. Nous considérons cela comme une application de planification plus quune application que vous utiliseriez pour faire vos achats, comme vous le feriez avec Ikea Place. Il dispose également dune fonctionnalité amusante en cas de catastrophe qui vous permet de créer des ravages dans une pièce.

MesurerKit

MeasureKit est de largent bien dépensé, car avec cette application, vous pouvez mesurer presque tout à laide de votre appareil photo iPhone ou iPad, y compris les angles et les dimensions de la pièce. Loutil règle est gratuit, mais vous devrez mettre à niveau pour les autres.

TapMeasure

TapMeasure est comme les autres applications de mesure, mais il va encore plus loin en vous permettant de créer des plans détage et des modèles de pièces 3D, que vous pouvez ensuite exporter sous forme de fichiers CAO. Le téléchargement et lutilisation sont gratuits, bien que certaines fonctionnalités, comme lexportation de fichiers CAO, coûtent plus cher.

Ciel de nuit

Night Sky vous permet didentifier les étoiles, les planètes, les constellations et les satellites. Il dispose dune fonction premium "Grand Orrery" qui vous permet de voir le système solaire dans votre maison. Vous pouvez vous promener, zoomer sur les planètes et explorer - le tout en RA.

Météo aux carottes

Cette application météo effrontée dispose dun nouveau mode AR, grâce à ARKit, afin que vous puissiez obtenir des «prévisions hilarantes» en AR. Léquipe derrière lapplication avertit également les utilisateurs de ne pas pousser le capteur oculaire, ce qui, maintenant vous savez que vous le ferez totalement.

Edmunds

Vous cherchez à acheter une voiture neuve ou doccasion aux États-Unis? Consultez cette vaste base de données de véhicules et vous pourrez visualiser un achat potentiel de véhicule en le plaçant dans votre garage ou votre allée. Edmunds a déclaré que vous pouvez utiliser cette fonction AR pour confirmer si une voiture peut être installée là où vous voulez la garer.

RoomScan Pro

RoomScan Pro est un autre excellent outil si vous envisagez de faire du bricolage ou de rénover une partie de votre maison. Il vous permet de mesurer rapidement et facilement la taille dune pièce et les différentes surfaces de ses murs, le tout à laide de la mesure AR.

Plus dapplications AR compatibles ARKit à essayer

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Max Freeman-Mills.