Lunettes Apple: Quelle est lhistoire jusquà présent sur le casque AR dApple?

Depuis au moins une décennie, Apple travaille sur les technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle.

Nous le savons grâce aux déclarations de la société, aux prévisions des analystes, à de nombreux dépôts de brevets et à lintérêt dApple pour développer sa plate-forme ARKit pour les applications et les jeux de réalité augmentée . Il a également embauché des experts AR / VR et a acquis plusieurs sociétés AR / VR. Ajoutez tout cela, et le moulin à rumeurs suggère quApple pourrait développer un casque qui prend en charge lAR et peut-être même la VR.

Il aurait une unité de recherche secrète composée de centaines demployés qui travaillent sur plusieurs prototypes de casques de réalité virtuelle et augmentée. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce produit, y compris quand il arrivera.

Cela est difficile à déterminer en raison de rapports contradictoires, bien que les dernières prédictions indiquent 2022. En juillet 2019, DigiTimes a déclaré quApple avait interrompu le développement de tous ses casques. Léquipe développant les prototypes a été dissoute en mai et réaffectée à dautres produits. Dans le même temps, il a été affirmé quApple avait déplacé Kim Vorrath, un responsable des logiciels, au sein de la division des casques de réalité augmentée pour mettre de lordre dans léquipe.

Lembauche de Vorrath indique quApple na pas tué son équipe de casques AR, comme on le pensait précédemment. Des références à un casque AR ont également été trouvées dans iOS 13 - soi-disant Garta. Le code dans la dernière version de Xcode indique en outre quApple développe un casque AR. Il y a même des références à des appareils de test portant le nom de code.

Bloomberg a affirmé à tort quApple visait à terminer ses travaux sur un casque de réalité augmentée dici 2019, pour un lancement en 2020.

Et après avoir également affirmé auparavant que le casque entrerait en production de masse d ici la fin de 2019 et pourrait être lancé au début de 2020, lanalyste dApple Ming-Chi Kuo suggère maintenant (mai 2020) de ne pas le lancer avant 2022 au plus tôt.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur les lunettes Apple et ce quelles pourront faire si jamais elles arrivent sur le marché ...

9to5Mac a déclaré quApple travaille sur l AR stéréo dans iOS qui prend en charge une expérience AR montée sur le visage. Il a fait lobjet de tests internes avec deux appareils Apple (nom de code Luck et Franc) et un appareil tiers, appelé HoloKit, qui est un kit de casque AR en carton. Les applications stéréo AR peuvent fonctionner en "mode maintenu" (AR normal) ou en "mode porté" lorsquelles sont utilisées avec un appareil externe tel quun casque.

Il nest pas encore clair si les lunettes intelligentes dApple seront un casque uniquement AR ou un casque AR / VR. Il peut sagir du même projet ou de deux projets différents. On ne sait pas non plus sil sagit bien de "lunettes intelligentes" ou dun casque à part entière. Lanalyste respecté dApple, Ming-Chi Kuo, sattend à ce que les lunettes AR soient présentées comme un accessoire iPhone - déchargeant linformatique, la mise en réseau, etc., sur liPhone - comme Daydream de Google.

Bloomberg a déclaré quApple développait un produit AR avec un écran, un processeur et un nouveau "rOS" ou système dexploitation. Soi-disant, rOS est basé sur iOS. Apple développerait également une puce «système sur un paquet» pour ce casque AR. Il envisage dutiliser des panneaux tactiles, lactivation vocale et des gestes de la tête pour le contrôle des entrées. Des salles virtuelles et une lecture vidéo à 360 degrés sont également envisagées.

Les derniers rapports affirment quApple travaille sur un puissant casque AR / VR doté dun écran 8K pour chaque œil. Il est indépendant dun ordinateur ou dun smartphone et devrait fonctionner avec les applications VR et AR. Ce casque peut se connecter à une «boîte dédiée» via une technologie sans fil à grande vitesse et à courte portée appelée WiGig 60 GHz. Il dispose dun processeur Apple de 5 nanomètres et ressemble à une tour PC.

Toute la technologie sera intégrée au casque et à la boîte.

Le PDG dApple, Tim Cook, a déclaré que la technologie nexiste pas pour créer des lunettes AR de manière qualitative. "Mais aujourdhui, je peux vous dire que la technologie elle-même nexiste pas pour le faire de manière qualitative", a-t-il expliqué. "La technologie daffichage requise, ainsi que de mettre suffisamment de choses autour de votre visage - il y a dénormes défis à cela. Le champ de vision, la qualité de laffichage lui-même, ce nest pas encore là."

Gardez à lesprit quen 2016, il a également déclaré : "La RA peut être vraiment formidable.. Nous avons été et continuons à investir beaucoup dans ce domaine. Nous sommes élevés sur la RA à long terme... Je pense que la RA est grande et profonde. Cest une de ces énormes choses que nous regarderons en arrière et nous émerveillerons au début. "

Apple a embauché plusieurs employés spécialisés dans la technologie AR / VR, dont le professeur dinformatique Doug Bowman , qui dirigeait le Virginia Techs Center for Human-Computer Interaction. Il se concentre sur la conception dinterface utilisateur en trois dimensions. Apple a également embauché des employés qui ont travaillé dans léquipe HoloLens de Microsoft et chez Lytro, une entreprise travaillant sur une caméra VR.

Apple a également embauché Zeyu Li , qui a été ingénieur principal en vision par ordinateur chez Magic Leap, en tant qu «ingénieur principal en algorithme de vision par ordinateur». Yury Petrov , un autre ancien chercheur chez Oculus, propriété de Facebook, est désormais embauché comme "chercheur" chez Apple. Lexpert en réalité augmentée Jeff Norris a également rejoint Apple en avril 2017 en tant que cadre supérieur. Il a travaillé à la NASA.

En mai 2018 , Apple a embauché Sterling Crispin , qui a développé une application de peinture pour casques VR mobiles appelée Cyber Paint. En décembre 2018, il a embauché l ancien designer senior Tesla et Microsoft HoloLens, Andrew Kim. Il y a aussi le fondateur de Jaunt VR, Arthur van Hoff, qui a rejoint Apple en tant quarchitecte senior en avril 2019. Gardez à lesprit que léquipe lunettes / casque AR dApple compte des centaines dautres employés.

Apple a non seulement embauché des experts AR / VR, mais il a également acquis des sociétés spécialisées dans ce domaine. En 2017, il a acheté Vrvana , une société qui a développé un casque de réalité mixte appelé Totem. À cette époque, il a également acheté Akonia Holographics , une entreprise qui fabrique des lentilles pour des lunettes intelligentes AR. Apple a également acheté la société de détection de corps 3D basée en Israël PrimeSense en 2013.

Les autres sociétés quil a achetées comprennent Metaio, Faceshift, Emotient , Flyby Media et RealFace.