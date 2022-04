Amazon fabrique-t-il un appareil XR ? De nouvelles offres d'emploi suggèrent que oui

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plusieurs grandes entreprises technologiques, dont Facebook, Apple et Google, travailleraient toutes sur des dispositifs de réalité augmentée.

Maintenant, vous pouvez ajouter Amazon à cette liste.

L'entreprise recrute pour un "produit de maison intelligente d'un genre nouveau" qui utilise la "XR", selon les offres d'emploi découvertes par Protocol. XR est une abréviation de réalité étendue. Il s'agit d'un terme générique qui couvre la combinaison de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la réalité mixte. Les appareils qui prétendent être capables d'utiliser la RX peuvent offrir des expériences liées aux trois. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de détails spécifiques dans les offres d'emploi d'Amazon, il y en a une pour un"ingénieur logiciel - XR/AR, appareils XR/AR" qui mentionne "la conception et le développement d'un logiciel et d'une architecture clés pour un produit de maison intelligente nouveau dans le monde".

Une autre annonce pour un"gestionnaire de programme technique senior, nouveaux produits - XR" indique que le rôle exige de la personne qu'elle "développe un concept de recherche XR avancé en un nouveau produit de consommation magique et utile". L'annonce demande également une expérience dans la création de"produits très techniques" ainsi qu'une expérience dans l'intelligence artificielle, l'intelligence des machines, la robotique et les jeux.

N'oubliez pas que Meta, anciennement Facebook, se préparerait à lancer ses premières lunettes de réalité augmentée en 2024. Pendant ce temps, le casque AR/VR d'Apple pourrait sortir en 2023, et Google vise 2024 pour son casque AR. Peut-être qu'Amazon voit également un avenir dans la RA/VR et construit actuellement son propre casque XR, bien que rien n'ait été confirmé publiquement par la société pour le moment.

Amazon a toutefois de l'expérience dans la fabrication de lunettes intelligentes. Elle propose les Echo Frames (photo ci-dessus), par exemple. Bien qu'elles n'aient pas de capacités XR, ce sont des lunettes matérielles compatibles avec Alexa.

